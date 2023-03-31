Depremden kurtulan elektrik ustası, afetzedelere ışık vermek için çabalıyor

HATAY (AA) - BEHÇET ALKAN / SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sağ kurtulan elektrik ustası Ali Alyanak, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzedelerin barınması için yapımı süren konteyner kentlerin aydınlatılması için çalışıyor.

Direklere tırmanarak ışık ve kablo sistemlerini döşeyen Alyanak, kendisi ile aynı kaderi paylaşanların yaralarını sarmak için çabalıyor.

Elektrik ustası Ali Alyanak (28), AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depreme işi gereği bulunduğu Osmaniye'deki geçici konutunda yaşadığı 6'ncı katta yakalandığını anlattı.

O gecenin şokunu halen atlatamadığını aktaran Alyanak, "Deprem, o gece herkesi en savunmasız anında yakaladı. Kaçayım mı, durayım mı endişesiyle ne yaşadığımızı anlayamadım. Altıncı kattan aşağı şortla, yalın ayak koştuk. Dışarıda yağmur vardı. Herkes bir kargaşa içinde bağırıyor, çağırıyor, çığlıklar. O anı anlatmak bile tekrar o paniğe itiyor." diye konuştu.

Alyanak, 6 Şubat'ta günün aydınlanmasıyla depremin verdiği hasarın daha net anlaşıldığını belirtti.

O süreçte arkadaşlarıyla enkaz altında kalanları kurtarmak için günlerce çalıştıklarını anlatan Alyanak, "Şirketimiz enkazlarda birçok iş makinesini kullandı. Biz de enkazdaki çalışmalara yardımcı olduk. O gün, Osmaniye'de 4 kişiyi sağ çıkarabildik. Ondan sonra buraya yetiştik. Burada da bir yaşında bebek vardı. Allah'ın izniyle onu çıkardık." dedi.

Depremlerde Antakya ilçesinde ailesinin yaşadığı evin de ağır hasar aldığını belirten Alyanak, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden işine döndüğünü dile getirdi.

Alyanak, mesai arkadaşlarıyla Hatay ve ilçelerinde depremzedelerin konaklayacakları konteyner kentlerin altyapı çalışmalarında görev aldığını söyledi.

Şu anda da İskenderun ilçesinde yapımı süren konteyner kentlerde çalışma yaptığını anlatan Alyanak, aynı kaderi paylaştığı depremzedeler için bir şey yapmanın kendini mutlu ettiğini belirtti.

Evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesinin Antakya'da çadırda kaldığını ifade eden Alyanak, şunları kaydetti:

"Tırmanmaya yönelik işlere karşı bir merakım vardı. Zamanla kendimizi geliştire geliştire bu sektörde kaldık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir depremzede olarak dışarıda yaşayan insanların halini daha iyi anlayabiliyorum. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkese bir ışık olmaya çalışıyoruz. Buradaki işim konteyner kente elektrik çekmek, elektrik altyapısını sağlamak. İnşallah en yakın zamanda buranın elektriğini vereceğiz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.