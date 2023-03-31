Hatay'da kurulan Kocaeli Hastanesi 12 bin 500 afetzedenin yarasını sardı

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HATAY (AA) - SERKAN AVCI / KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, açılışından bu yana 12 bin 500 depremzedeye tedavi imkanı sunan Kocaeli Hastanesi, yaraların hızla sarılmasında etkin rol oynuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) desteğiyle 6 Şubat'taki depremlerin ardından 96 konteynerden inşa edilen hastane, kesintisiz tedavi imkanı sunmaya devam ediyor.

Kurulumunun ardından Sağlık Bakanlığına devredilen Defne ilçesindeki hastanede, 2 bin metrekarelik alanda çeşitli poliklinik hizmetleri veriliyor.

Hastaneye başvuran afetzedeler, tedavi süreçlerinde laboratuvar, röntgen hizmetleri ile sağlık tesisindeki eczaneden de yararlanıyor.

Yaklaşık 130 sağlık personelinin 7/24 esasına göre görev yaptığı 54 yataklı Kocaeli Hastanesi, 6 Mart'tan bu yana depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Hastanenin Başhekimi Dr. Mehmet Kahraman, AA muhabirine, Hatay'ın depremlerden etkilenen illerin başında geldiğini söyledi.

Sağlık alanındaki yükün karşılanması için kentte kurulan sahra hastanelerinin bu süreçte önemli rol oynadığı anlatan Kahraman, şöyle devam etti:

"Kocaeli Hastanesinde 6 Mart'tan bu yana yaklaşık 12 bin 500 hastaya hizmet verdik. Dahiliye, çocuk hastalıkları, ortopedi, cildiye, enfeksiyon, psikiyatri, kadın doğum, acil servis, diş hekimliği, yataklı servislerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Yatak kapasitesi, yatarak tedavi görmesi gereken hastaların başka bir merkeze sevk etmeden yerinde tedavilerini sağlamak açısından iyi oluyor. Hekim açısından da büyük bir destek oluyor. Hastalığın tanısı, tedavisi ve takibinin yerinde yapılmasını sağlıyor."

Kahraman, hastanenin teknik donanım sayesinde hemen hemen tüm branşlarda tedavi imkanı sunabildiğini vurguladı.

- "Şu an planlamaya alınan yeni polikliniklerimiz var"

Hastanede ihtiyaç duyulan tüm sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Şu an planlamaya alınan yeni polikliniklerimiz var. Göz hastalıkları, yeni doğan, işitme tarama gibi polikliniklerimizi de faaliyete geçirdiğimizde buradaki hizmet yelpazesi genişleyecek. Ayrıca ameliyathanemiz ve yoğun bakım servisimizde mevcut. İhtiyaç duyulduğu takdirde genel cerrahi uzmanımız operasyonlarını yapabiliyor. Hastanenin tam teşekkülü olması, vatandaşların başka ilçelere ve merkezlere gitmesinin önüne geçiyor. Yerinde hizmet almalarını sağlıyor."





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