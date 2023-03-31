Hatay'da havadan denetimler üst seviyede yürütülüyor

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HATAY (AA) - AYŞE YILDIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da helikopterlerle havadan gerçekleştirilen denetimlerde, yaşanabilecek asayiş olaylarının önüne geçiliyor, bölgedeki son durum ilgili kurumlara anlık aktarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren afetlerden etkilenen illerde hava araçlarını konuşlandırdı.

Bu kapsamda depremin en çok vurduğu Hatay'daki havalimanına konuşlandırılan S-70 Sikorsky ve Bell429 tipi helikopterlerle bazı yaralı depremzedelerin hastanelere nakli, köylerde mahsur kalan afetzedelerin tahliyesi sağlandı.

Ulaşım sıkıntısı yaşanan birçok bölgeye de gıda ve çadır başta olmak üzere yardım malzemeleri helikopterler sayesinde ulaştırıldı.

Kentte faaliyetlerini sürdüren ekipler, Hatay'ın merkez ve ilçelerinde uçuşlar gerçekleştirerek, yaşanabilecek asayiş olaylarının önüne geçiyor.

Denetim sırasında kamera görüntüleri Havacılık Daire Başkanlığına canlı aktarılıyor, görüntüler AFAD ve yetkili kurumlarca her ilden anlık izlenebiliyor. Depremin ilk gününden itibaren AFAD ekipleri, bu denetimler sayesinde enkazın boyutunu, deprem bölgelerindeki son durumu anlık takip edebiliyor.

- Havadan yapılan denetimlerde görüntüler canlı aktarılıyor

Bu kapsamda, emniyet teşkilatının "kartal gözü" olarak da bilinen, gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı helikopterle denetim için Hatay Havalimanı'ndan kalkış yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki enkaz bölgelerinde, çadır ve konteyner kurulan alanlarda, trafiğin yoğun olduğu yollarda gerçekleştirilen asayiş denetimine Anadolu Ajansı (AA) ekibi de katıldı.

Depremin ilk gününden itibaren çok sayıda uçuş gerçekleştiren ekipler, asayiş denetiminde olası hırsızlık olaylarına karşı enkaz bölgesini ve hasarlı binaları kilometrelerce uzaklıktan özel kameralarla kontrol etti, ağır hasarlı binaların yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi.



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