Hatay'da havadan denetimler üst seviyede yürütülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da havadan denetimler üst seviyede yürütülüyor

AA

Hatay'da havadan denetimler üst seviyede yürütülüyor

HATAY (AA) - AYŞE YILDIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da helikopterlerle havadan gerçekleştirilen denetimlerde, yaşanabilecek asayiş olaylarının önüne geçiliyor, bölgedeki son durum ilgili kurumlara anlık aktarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren afetlerden etkilenen illerde hava araçlarını konuşlandırdı.

Bu kapsamda depremin en çok vurduğu Hatay'daki havalimanına konuşlandırılan S-70 Sikorsky ve Bell429 tipi helikopterlerle bazı yaralı depremzedelerin hastanelere nakli, köylerde mahsur kalan afetzedelerin tahliyesi sağlandı.

Ulaşım sıkıntısı yaşanan birçok bölgeye de gıda ve çadır başta olmak üzere yardım malzemeleri helikopterler sayesinde ulaştırıldı.

Kentte faaliyetlerini sürdüren ekipler, Hatay'ın merkez ve ilçelerinde uçuşlar gerçekleştirerek, yaşanabilecek asayiş olaylarının önüne geçiyor.

Denetim sırasında kamera görüntüleri Havacılık Daire Başkanlığına canlı aktarılıyor, görüntüler AFAD ve yetkili kurumlarca her ilden anlık izlenebiliyor. Depremin ilk gününden itibaren AFAD ekipleri, bu denetimler sayesinde enkazın boyutunu, deprem bölgelerindeki son durumu anlık takip edebiliyor.

- Havadan yapılan denetimlerde görüntüler canlı aktarılıyor

Bu kapsamda, emniyet teşkilatının "kartal gözü" olarak da bilinen, gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı helikopterle denetim için Hatay Havalimanı'ndan kalkış yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki enkaz bölgelerinde, çadır ve konteyner kurulan alanlarda, trafiğin yoğun olduğu yollarda gerçekleştirilen asayiş denetimine Anadolu Ajansı (AA) ekibi de katıldı.

Depremin ilk gününden itibaren çok sayıda uçuş gerçekleştiren ekipler, asayiş denetiminde olası hırsızlık olaylarına karşı enkaz bölgesini ve hasarlı binaları kilometrelerce uzaklıktan özel kameralarla kontrol etti, ağır hasarlı binaların yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim öğretimin başlamadığı ilçede ders zili "konteyner ilkokul"da çalıyor
YEREL HABERLER Eğitim öğretimin başlamadığı ilçede ders zili ...
Hatay'da tamamen yıkılan 45 yıllık sanayi sitesinin enkazı kaldırılıyor
YEREL HABERLER Hatay'da tamamen yıkılan 45 yıllık sanayi sitesinin ...
Farklı illere giden depremzedelere de psikososyal destek sağlanıyor
YEREL HABERLER Farklı illere giden depremzedelere de psikososyal ...
Hatay'da kurulan Kocaeli Hastanesi 12 bin 500 afetzedenin yarasını sardı
YEREL HABERLER Hatay'da kurulan Kocaeli Hastanesi 12 bin 500 ...
Hatay'da depremde hasar almayan otel afetzedelere de ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Hatay'da depremde hasar almayan otel afetzedelere de ...
Depremden kurtulan elektrik ustası, afetzedelere ışık vermek için çabalıyor
YEREL HABERLER Depremden kurtulan elektrik ustası, afetzedelere ışık ...
İskenderun'da sahil banındaki suların bir kısmı çekildi
YEREL HABERLER İskenderun'da sahil banındaki suların bir kısmı ...
Hataylı depremzede çocuklar, tiyatro gösterileriyle eğlendi
YEREL HABERLER Hataylı depremzede çocuklar, tiyatro gösterileriyle ...
Bakan Kurum: Bir yılda 11 kentte 319 bin konut inşa edilecek (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Bir yılda 11 kentte 319 bin konut inşa ...
Deprem bölgesindeki 11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki 11 ilde 67 bin konutun yapım ...
Bakan Kurum: 11 kentte 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilecek
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 11 kentte 319 bin konut, toplamda ise ...
İskenderun'da motosikletiyle dolaşan "sütçü dede", ikramlarıyla sokakta kalan afetzedelerin içini ısıttı
YEREL HABERLER İskenderun'da motosikletiyle dolaşan "sütçü dede", ...
10 yıldır İskenderun Körfezi'nde bekletilen hacizli gemi, fırtınada karaya sürüklendi
YEREL HABERLER 10 yıldır İskenderun Körfezi'nde bekletilen hacizli ...
Denizin taştığı İskenderun sahil kesiminde, su tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Denizin taştığı İskenderun sahil kesiminde, su ...
Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları anaokulu kaldı
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden çiftten geriye açtıkları ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 ...
İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık tatlıcı seyyar hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER İskenderun'da depremde binası yıkılan 69 yıllık ...
Samandağ'da depremde yıkılan binaların toplandığı enkaz alanı yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Samandağ'da depremde yıkılan binaların toplandığı ...
Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
YEREL HABERLER Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu ...
Künefeye hasret kalan Hataylılar kadayıf üreten işletmelerde yoğunluk oluşturuyor
YEREL HABERLER Künefeye hasret kalan Hataylılar kadayıf üreten ...
Hatay'da kurulan "Kocaeli Afet Mutfağı"nda günde 10 bin kişiye yemek pişiyor
YEREL HABERLER Hatay'da kurulan "Kocaeli Afet Mutfağı"nda günde 10 ...
İskenderun'da ağır hasarları binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İskenderun'da ağır hasarları binaların yıkımı ve ...
Hatay'daki 43 yıllık fırın deprem gecesi bile üretime ara vermedi
YEREL HABERLER Hatay'daki 43 yıllık fırın deprem gecesi bile üretime ...
Depremin vurduğu Hatay'da okula devam oranı 3 günde yüzde 60'ı aştı
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Hatay'da okula devam oranı 3 günde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.