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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkhanlı berber müşterilerini kurduğu çadırda tıraş ediyor

AA

Kırıkhanlı berber müşterilerini kurduğu çadırda tıraş ediyor

HATAY (AA) - ÖMER ÜRER/EMRE AYVAZ - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde berberlik yapan İlhan Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören dükkanından kurtarabildiği malzemelerle 30 metrekarelik çadırda müşterilerine hizmet veriyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 25 yıllık berber dükkanında ağır hasar oluşan Öztürk, Çamlık Mesire Alanı'nda kendi imkanlarıyla kurduğu çadırı iş yerinden alabildikleriyle düzenledi.

Bir berber dükkanında olması gereken her malzemenin bulunduğu "çadır berber"de hizmet sunmaya başlayan Öztürk, hayatın normale dönmesine katkı sağlamaya çalışıyor.

İlhan Öztürk, AA muhabirine, büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından ilk günlerde arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını, vefat eden yakınlarının cenazelerini defnettiklerini söyledi.

Hayatın normale dönmesinde esnafa da görevler düştüğünü belirten Öztürk, "Depremden sonra neler yapabiliriz diye düşündük ve bu çadırı kurduk. Faaliyete devam etmemiz gerektiğini düşündük. Memleketimizi terk etmek yerine hizmet verip yaşamı tekrar canlandırmak istedik." dedi.

- "Hayat devam ediyor"

Öztürk, esnafın yaşamın gülen yüzü olduğunu dile getirdi.

İş yerlerinin ışıklarının sönmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Hasar gören iş yerimden kalan malzemeleri alarak buraya getirdim. Yaşanan afette çekirdek ailemde can kaybı yaşamadım ama akrabalarımdan çok kaybımız oldu. Bu şekilde çalışacağım hiç aklıma gelmezdi. Fakat hayat devam ediyor, şartlar buna elveriyor. Vatandaşların artık bir nebze de olsa moralini düzeltmesi gerekiyordu. Tıraş olmak insana moral veriyor. Biz de moral vermek için çabalıyoruz. Ben elimi taşın altına koydum ve mesleğimi devam ettirmeye çalıyorum. Esnaf burada ışıklarını yaktı. İş yeri hasar gördüyse tezgahını sokağa çıkardı. Bir nebze de olsa memleketimizde hayatı canlandırdığımızı düşünüyorum."

Öztürk, para kazanmak değil hayatı yeniden canlandırmak için ilk günlerde sokaklarda insanlara hizmet verdiğini aktardı.

Tüm olumsuzluklara rağmen mesleğini yapabilmekten mutlu olduğunu kaydeden Öztürk, "Vatandaşlar bu hizmetimizden oldukça memnun olduğunu söylüyor. Sonuçta burada 20 yılı aşkındır hizmet veriyorum. Eşimizden dostumuzdan Allah razı olsun, onlar da bizi yalnız bırakmadı burada." ifadesini kullandı.

Müşterilerden Yunus Küçük ise esnafın tekrar faaliyete başlaması, dükkanların ışıklarının yanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Esnafımızdan Allah razı olsun. Onların sayesinde hayata tekrar bağlanıyoruz. Esnafımızın bu şekilde gayreti ile motive oluyoruz." diye konuştu.

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