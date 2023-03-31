Hatay'daki kooperatif depremzede kadınlara tutunacak dal oldu

HATAY (AA) - ŞAHİN OKTAY/İBRAHİM AKTAŞ - Hatay'ın Defne ilçesinde kooperatif çatısı altında güç birliği yapan kadınlar, depremin acısını üreterek hafifletmeye çalışıyor.

Defne Kadın Kooperatifi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin il genelinde yol açtığı tahribata rağmen üretime devam ediyor.

Kooperatif çatısı altındaki 30 kadın, kırsaldaki hemcinslerinden satın aldıkları tarımsal ürünlere değer katarak satışa sunuyor.

Kadınlar, tek katlı kooperatif binasında mevsimi olmasıyla dolayısıyla ürettikleri kurutulmuş portakal dilimleri ve kekik salamurasını konteynerde paketleyerek satışa hazır hale getiriyor.

Firmalar ve bazı girişimler, kooperatife destek amacıyla ürünleri toptan satın alıyor.

Kadınlar kooperatif sayesinde hem üretimde bulunuyor hem de sosyalleşme imkanı yakalıyor.

- "Tüm acılara rağmen kooperatifi ayağa kaldırmaya karar verdik"

Defne Kadın Kooperatifi Başkanı Nesrin Deli, AA muhabirine, 2014 yılında kurulan kooperatifin kırsaldaki kadınlarla çalıştığını söyledi.

Nar ekşisi, turşu, kurutulmuş meyve, doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler gibi yöresel ürün ve lezzetlerin üretildiğini belirten Deli, depremin birçok faaliyetlerini sekteye uğrattığını kaydetti.

Nesrin Deli, felaketin kentte can ve mal kayıplarına neden olduğuna işaret ederek, "Üretim durdu, çiftçi durdu, nakliye durdu, ekipmanlarımızın hepsi arızalandı. Buna rağmen kadınlar depremin dördüncü gününde buraya geldi." diye konuştu.

Yaşadıkları tüm acılara rağmen kooperatifi ayağa kaldırmaya karar verdiklerini anlatan Deli, şöyle devam etti:

"Soğuk hava depomuzda yıllardır ilk defa bu kadar stok yapmıştık, bütün stoklarımız yerle bir oldu. Köylerdeki kadınların kendi stoklarındaki ürünleri getiriyoruz. Köylerdeki bahçelerden portakalları toplayıp onları kurutuyoruz. Kekik hasadı başladı. Şu anda mevsimi olduğu için kekik ve portakala yöneldik. Onlara yönelik ürünler üretmeye çalışıyoruz. Birçok gönüllü, birçok firma, daha önce birlikte işbirliği yaptığımız müşterilerimiz destek olmaya çalışıyor. Firmalar gelip buradan alıyorlar, pazarlayıp aynı şekilde kazançlarını kooperatife bağış yapıyorlar."

- "Kooperatif tutunacak tek dalımız oldu"

Nesrin Deli, zor şartlarda kadınların dimdik ayakta olduğunu ve üretime devam ettiklerini dile getirerek, "Depremden sonra kolektif çalışmanın, birlikte hareket etmenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu gördük. Kooperatif ortaklarının hepsinin depremden sonra ilk sarıldığı yer burası oldu. Burada hep birlikte çalışarak psikolojilerini rahatlatıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kooperatifin en güzel tarafının birlikte iş yapabilme gücü olduğuna değinen Deli, "Bu onların hepsine çok iyi geliyor. Kooperatif tutunacak tek dalımız oldu ve kadınların hepsi bu dala tutundu. Aslında bizim ektiğimiz koca bir ağaçmış. Koca bir ağaca tutunduk ve şu anda hep birlikte o ağacı yeniden yeşertiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Deli, kooperatif ortağı olmayan köydeki kadınların çoğunun burada iş yapmak istediğini çünkü birlikte güç doğduğunu gördüklerini aktardı.

- "Acımızı biraz olsun dindiriyor"

Kooperatif üyesi Emire Sıkar da depremin hayatlarını kötü etkilediğini, aralarında evsiz kalanların olduğunu söyledi.

Yakınlarını kaybettiğini, evinin ise hafif hasarlı olduğunu anlatan Sıkar, şunları kaydetti:

"Şu anda çadırda kalıyoruz. Kooperatif olmasaydı çalışmak, ayakta durmak için başka şehirlere gitmek zorunda kalacaktık. Kurulduğundan beri buradayım. İlk başta yapboz oyunu gibi başladık. Bir ürünün nasıl yapılacağını bilmiyorduk, öğrendik. Şimdi buradayız, çok mutluyuz. Acımızı biraz olsun dindiriyor. Bütün günümüz burada geçiyor. En azından arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Günümüzü iyi geçirmeye çalışıyoruz. Ekonomik olarak da çöktük, az da olsa katkı sağlıyor."

Sebahat Kılıç ise depremde evlerinin yıkıldığını, çadırda yaşadıklarını dile getirerek, "Çalışarak hayata devam ediyoruz. Burada acımızı unutuyoruz. İnşallah toparlanırız." dedi.

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