İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları devam etti

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkımı için yürütülen çalışmalar sürdü.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından yapılan çalışmalarda ağır hasarlı olduğu belirlenenler ile depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışması titizlikle yürütüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kontrolünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Mustafa Kemal, Sakarya ve Modernevler mahallelerindeki çalışmalar aralıksız devam etti.

Enkazdan çıkan molozlar, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek ilçe dışında belirlenen alanlara götürüldü.

Çalışmaları takip eden bina sakinleri, enkazda bir hatıraya ulaşabilme umuduyla bekleyişlerini sürdürdü.





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