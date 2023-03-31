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İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftarda buluştu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftarda buluştu:

HATAY (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra şu ana kadar 650 bine yakın çadır, 45 bin konteyner kurduklarını belirterek, "Ramazanda her akşam 1 milyon 650 bin vatandaşımıza bu çadırlarda iftar veriyoruz" dedi.

Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan çadır kentteki iftar programında, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesi Gaziantep'te, kendilerinin burada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yayladağı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kahramanmaraş'ta olduğunu söyledi.

Her birinin ayrı bir yerde olduğunu aktaran Soylu, "Sizlerle birlikteyiz. Sonunda söyleyeceğimizi önce söylemek isterim. Bunun bizim için büyük bir imtihan ve sınav olduğunu biliyoruz. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Burada Kırıkhan'a şunu söylemek isterim. Kırıkhan'ı o eski halinden çok daha iyi hale getirebilmek için büyük gayret içinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizi sonuna kadar hiç yalnız bırakmayacağız. Bu meselede karşı karşıya kaldığınız o günün oluşturduğu tüm sıkıntıların farkındayız." ifadesini kullandı.

- "Geçici barınmanın vatandaşımız açısından en iyi olması için çaba sarf ediyoruz"

Bakan Soylu, tüm bunların ortadan kalkması için de devlet olarak seferberlik içinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bakan yardımcılarımızdan milletvekillerimize kadar genel müdürlerimizden valilerimize, kaymakamlarımıza Kızılayımıza, belediye başkanlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar hep birlikte büyük bir seferberlik içindeyiz. Depremin 54. günündeyiz, şu ana kadar 650 bine yakın çadır, 45 bin konteyner kurduk. Ramazanda her akşam 1 milyon 650 bin vatandaşımıza bu çadırlarda iftar veriyoruz. 20 bine yakın tuvalet, 10 bine yakın banyo, bu sayılara yakın çamaşır ve kurutma makineleriyle tüm bunlarla birlikte bu geçici barınmanın vatandaşımız açısından en iyi olması için çaba sarf ediyoruz. Dükkanı yıkılan, zarar gören esnafımızın işine devam etmesini temin etmek için 10 bine yakın çarşı kuruyoruz. Şu ana kadar 4 bine tamamladık."

Memleketin dört bir yanından vatandaşın deprem bölgesinde olduğuna dikkati çeken Soylu, kardeşliğin ne olduğunu, nasıl bir sonuç ortaya koyduğunu, bugün net şekilde gördüklerini dile getirdi.

Birlik içinde olunduğunda mükafatının da olacağını vurgulayan Soylu, "Bugün birlik içindeyiz. Büyük zorluktan geçiyoruz ama hepinizin bilmenizi isterim, bu devlet sizin devletinizdir, bu millet hepimizin tabi olduğu büyük bir millettir. Eskisinden çok daha güçlü şehirler kuracağız. Gelecek nesillerimize mahcup olmayacağız. Hem güçlü binalar, güzel çevreler hem de güzel şehirler oluşturacağız. Bize inanın ve itimat edin." diye konuştu.

Soylu, Elazığ, Van, Kütahya Simav, Malatya, İzmir depremlerine, tarihin en büyük orman yangınlarına, sel felaketlerine yakalandıklarını hatırlatarak, hiçbir afette vatandaşı yalnız bırakmadıklarına dikkati çekti.

- "Devletimiz de milletimiz de yüce gönüllüdür"

Verdikleri sözü yerine getirdiklerini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün sadece vereceğimiz söz yapılacak evler, şehirler değildir. Bugün vereceğimiz söz, burada oluşturduğumuz birlikteliğin gelecek nesillerimize örnek olma sözüdür. Sadece şehirlerimizi ayağa kaldırmak değil, birbirimizi ayağa kaldırma konusunda da bir sözü gelecek nesillere bırakmaktır. Bugün ramazan, iftar sofrasının etrafındayız. İçeriden ve dışarıdan birçok yardım ve destek geldi. Bugüne kadar sadece bizim dağıttığımız 2,5 milyonun üzerinde gıda kolisi var. Devam edeceğiz çünkü devletimiz de milletimiz de yüce gönüllüdür, kendi kardeşlerini yalnız bırakmaz."

Soylu, sadece deprem bölgesinde değil, deprem bölgelerinden başka şehirlere gidenlere de ellerinden gelen desteği sunduklarını söyledi.

- "Tarihin en büyük yardımlaşmasıyla, merhametiyle de karşı karşıya kaldık"

Türkiye tarihinin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarihin en büyük yardımlaşmasıyla, merhametiyle de karşı karşıya kaldık. Allah iyi ki bu asil milletin mensubu yaptı. Bir daha büyük afetlerle karşı karşıya bırakmasın. Hatay'ımızın, Kırıkhan'ımızın emrindeyiz. Çocuklarımız okula giderek, cıvıl cıvıl sesleri çıkacak. Esnafa gittiğinizde alışveriş yaparken yüz yüze geldiğinizde aynı geçmişte yaşadığınız komşuluk anlayışını o samimiyetini yaşayacaksınız. Çocuklarımız sokaklarda cıvıl cıvıl top oynacaklar, bu şehirlerde büyüyecekler. Büyütenlere hayırlı evlat olacaklar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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