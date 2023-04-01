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İskenderun'da depremzedelere yuva olacak konteyner kentlerin kurulumu hızlandı

AA

İskenderun'da depremzedelere yuva olacak konteyner kentlerin kurulumu hızlandı

HATAY (AA) - BEHÇET ALKAN - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulumu devam eden konteyner kentler, Ramazan Bayramı'ndan önce depremzedeleri ağırlayacak.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından afetzedelerin barınma ihtiyacını gidermek amacıyla harekete geçen çeşitli kurum ve kuruluşlar, Meydan Mahallesi'nde kaymakamlık tarafından belirlenen alanda çalışma yürütüyor.

5 konteyner kentteki 712 konteyner ile 58 çadır kentteki 4 bin 622 çadırda 24 bin 428 kişinin barınma imkanı bulduğu ilçede, içinde mutfak, tuvalet, banyo, 2 oda ile klima, televizyon, buzdolabı gibi ihtiyaçların sağlandığı konteynerlerin vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalar sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 250, Üsküdar Belediyesince 500, Arkas Holding tarafından da 260 konteynerin yerleştirilmesine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Çalışmaları 130 personel ve 12 iş makinesiyle sürdüren Üsküdar Belediyesince geçici konaklama merkezindeki altyapı çalışmalarının ardından konteynerlerin yerleştirilmesine başlandı.

Ekipler, 10 Nisan'da açılışı yapılacak geçici konaklama merkezi için var güçleriyle çalışıyor.

- Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı

Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım Onarım Şefi Volkan Yazıcı, AA muhabirine, depremin acılarını bir nebze olsun silebilmek için 6 Şubat'tan beri sahada olduklarını söyledi.

Konteyner kent çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Yazıcı, depremden etkilenen vatandaşların geçici süreyle konaklayacakları yaşam alanında mahalle kültürünü oluşturabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Konteynerlerde bir ailenin ihtiyacı olan her şeyin bulunduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 bin 500 depremzedenin konaklayacağı yaşam alanımızın içinde 1000 metrekarelik hizmet mutfağımız var. Bunun yanında buradaki çocuklarımızın yararlanabileceği kreş ve okul alanı olacak. Ayrıca sağlık hizmeti verecek bir de binamız olacak. Burada tam anlamıyla bir mahalle hayatı kurmaya çalışıyoruz. Burayı bir yıl boyunca işleteceğiz. Konteynerlerde duş, WC, mutfak, buzdolabı gibi temel ihtiyaçların yanında misafirlerimizi rahat ettirebilmek için de klima, mutfak gereçleri, televizyon gibi ürünler yer alıyor. Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Bundan sonra çevre düzenlemesini yapacağız."

Çalışmalarda yer alan personelin depremzedelerin bir an önce yaşam alanına kavuşması için emeklerini esirgemediklerine değinen Yazıcı, personelin tamamının gönüllü olarak çalışmalara katıldığını ifade etti.

Yazıcı, "Burayı kurduktan sonra bırakıp gitmeyeceğiz. Hem idari ekibimiz hem de teknik ekibimizin eli sürekli burada olacak." dedi.

- Konteyner kentte kütüphane de basketbol sahası da olacak

Arkas Holding Konteyner Kent Koordinatörü Zülkif Yaşar ise depremden etkilenen çeşitli illerde yardım faaliyetleri kapsamında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ailelere yuva olacak konteynerlerin ilerleyen günlerde AFAD'a teslim edileceğini ifade eden Yaşar, "Bu bölgede 260 konteyner, masası, kliması, ranzası, buzdolabı içinde olacak şekilde planlandı. En kısa sürede bitirip ailelerin yerleşmesini sağlamak istiyoruz. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının önerdiği proje kapsamında sağlık ocağı, yemekhane ve çamaşırhane, çocuk oyun parkı, basket sahası, AFAD'ın kullanabileceği idari bina ve özellikle eğitime katkı sağlasın diye kütüphaneyi de bu kapsamda yapacağız." diye konuştu.

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