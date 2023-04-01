Alperenlerin bağışlarıyla Belen'de depremzedelere iftar ve sahur veriliyor

HATAY (AA) - BEHÇET ALKAN/SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı üyesi gençlerin bağışlarıyla Hatay'ın Belen ilçesinde her gün 1100 depremzedeye iftar ve sahur veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından vakit kaybetmeden koordine olan Alperen Ocakları, yaklaşık 3 bin gönüllüsüyle afetten etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Yardım çalışmalarında da yer alan ve depremzedelerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvayan Alperen Ocakları, Belen'de çadır mutfak kurdu.

İlçede 21 Şubat'tan beri depremzedelere 3 öğün yemek hizmeti sunan vakıf gönüllüleri, ramazanda da iftar ve sahur sofraları kurmaya başladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, AA muhabirine, hem parti üyelerinin hem de Alperen Ocakları mensuplarının 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesindeki çalışmalara katıldığını söyledi.

Çok sayıda vakıf gönüllüsünün arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını belirten Kaya, "Genel Başkanımızın talimatıyla depremin ilk günü hemen yola çıktık. Önce Kırıkhan'a geldik. Daha sonra Antakya, İskenderun ve Belen'de çalışmalar yaptık." dedi.

- "En güzel yemekleri depremzedeler için yapıyorlar"

Kaya, enkazdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından depremzedeler için sıcak yemek ve geçici konaklama konularına ağırlık verdiklerini, Hatay'dan 160 afetzede aileyi Ankara'da bazı semtlerde temin ettikleri evlere yerleştirdiklerini aktardı.

Deprem bölgesinde çalışan ekibin tamamının gönüllü olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Burada yapılan tüm harcamalar 13 ila 30 yaş arasındaki Alperen Ocakları üyelerimizin bağışlarıyla karşılanıyor. Herkes kendi özverisiyle cebinden destek sağlıyor. 5 lira veren de 5 bin lira veren de var. Allah hepsinden razı olsun. Depremin ardından arama kurtarma ekibimizden 3 bin kişilik ekip bölgeye dağıldı, Hatay'a 1200 gönüllümüz geldi. Üyelerimizin bağışlarıyla iftar ve sahur sofraları kuruyoruz. Burada 50 kişilik gönüllü ekibimiz var, en güzel yemeklerini depremzedeler için yapıyorlar. Bu çalışmamızı duyan bir üyemiz kızıyla binamıza geldi. Hem babası bağışını yaptı hem de kızı Mihrimah kumbarasını ortaya koyarak 'Bunu da benim için götürür müsünüz, oradaki çocuklara oyuncak alır mısınız?' dedi. Biz de bir araba dolusu oyuncağı Mihrimah kızımız için burada dağıtacağız."

Ekibin aşçısı Mustafa Arıcı da 10 yıldır Konya'da düğün yemekleri yapan bir iş yerinde çalıştığını dile getirdi.

Afetin ilk haftalarında arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldığını, ramazan ayında ise aşçılık hizmeti sunmaya başladığını anlatan Arıcı, "Allah'a şükür burada 1100 kişiye yemek çıkarıyoruz. Yemeklerimizin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yolu düşen herkesi bekleriz. Bugün menüde kıymalı mantarımız, mercimek çorbası, piyaz ve etimek tatlısı var. Dün de tavuk kebap yaptık. Ondan önceki gün farklı bir menü hazırladık. Her gün farklı menü çıkarmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.





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