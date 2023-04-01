Hatay'da geçici barınma merkezi kurulum çalışmaları devam ediyor

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HATAY (AA) - Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Genel Müdürlüğünce tuğla, prefabrik ve konteynerden oluşan yerleşim birimlerinin kurulumu sürüyor.

Kırıkhan ilçesindeki inşaat alanında 42 bloktan oluşan 504 ailenin barınacağı yapılar inşa ediliyor.

254 yığma ve 250 prefabrik konutun olduğu alanda, yığma yapılar radyan temel üzerine yapılıyor.

Kırıkhan'da 160'tan fazla işçinin çalıştığı alanda kaba inşaatın yüzde 80, ince işçiliğin ise yüzde 45'lik kısmı tamamlandı.

Toplam 27 metrekareden oluşacak konutlarda tuvalet, banyo, mutfak, ebeveyn odası ve salon buluyor.

Samandağ ilçesinde 250, Defne ilçesinde de 250 geçici konutun inşaatı devam ediyor.

Konutların ilk etabının Ramazan Bayramı'na kadar hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.





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