Egeli sağlıkçılar, yöresel lezzet "keşkek" ve "zerde"yi depremzedeler için pişiriyor

HATAY (AA) - FERDİ UZUN/MEHMET ÇALIK - Muğla'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gelen sağlıkçılar, Ege'nin yöresel tatları "keşkek" ve "zerde" yaparak depremzedelerin damaklarını lezzetlendiriyor.

Sağlık-Sen Muğla Şubesi üyeleri, gönüllü geldikleri İskenderun Devlet Hastanesinde hizmet veriyor.

Ramazan dolayısıyla meslektaşları ve depremzedelere yemek yapmak için kolları sıvayan sağlıkçılar, Ege'nin yöresel tatları "keşkek" yemeği ve "zerde" tatlısı pişirdi.

Üyeler, sadece acil kısmı hizmet veren, bahçesine de sahra hastanesi kurulan İskenderun Devlet Hastanesinde hazırladıkları yiyecekleri sağlık çalışanları ve depremzedelere ikram ediyor.

- "Güzel bir duygu"

Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, gönüllü olarak bölgeye gitmek istediklerini belirtmelerinin ardından sendikanın genel merkezi tarafından İskenderun'a görevlendirildiklerini söyledi.

Ramazan vesilesiyle yemek yaptıklarını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:



"Burada ne ikram edebiliriz diye düşündüğümüzde yöremizde çok sevilen keşkek ve zerde tatlısını yapmaya karar verdik. Muğla'dan tüm malzemelerimizi, aşçımızı da alıp gelerek iftar öncesi ve sonrası ikramlarımızı yapıyoruz. Güzel bir duygu. Sadece sağlık çalışanları değil, vatandaşlar da gelip tadıyorlar. Hepsi memnun görünüyor. Bu da bizi memnun ediyor. Böylesi zamanlarda elimizden geldiği kadarıyla bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize."

İlk kez bu yemeklerden tadan depremzedelerden Hilal Duran da "İlk defa yedim çok beğendim. Çok güzel. Bizim yöresel dövme pilavımız var, ona da çok benziyor. Bizimkisi salçalısıydı. Çok lezzetliydi. Muğla'ya sevgiler." diye konuştu.





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