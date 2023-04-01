Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede sürdü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede devam etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirilirken, molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürüldü.

Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye ve arazözler enkazı ıslattı.

Bazı bina sakinleri de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bekledi.





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