Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 26 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 137,46 gram metamfetamin, 99,64 gram esrar, 19,39 gram bonzai, 10,32 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 58 sentetik ecza, ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 26 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından araması olan 6 zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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