Bakan Karaismailoğlu deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulundu

En komik ve eğlenceli 1 Nisan şakaları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, ilk olarak depremlerden etkilenen Hatay-Reyhanlı yolunun Demirköprü mevkisinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Narlıca Aselsan Çadır Kenti'ne geçen Karaismailoğlu, çadırları gezerek depremzedelerle görüştü, kreşteki çocuklarla sohbet etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.