Hatay'da ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'da ağır hasarlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi 544. Sokak'ta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ağır hasar alan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin merdivenli araçla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

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