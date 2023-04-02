Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede devam etti

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler bir taraftan hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirirken, diğer taraftan da molozları kamyonlara yükleyerek şehir dışında belirlenen alanlara götürdü.

Çalışmalar, Antakya'daki Kışlasaray, Ulu Cami, Haraparası, Küçükdalyan, Havuzlar, Kuyulu, Fevzi Çakmak, Gazi, Altınçay, Emek, Akevler, Cebrail, Esenlik, General Şükrü Kanatlı, Ürgen Paşa, Esentepe, Kuzeytepe, Güzelburç, Tanışma, Bitiren, Üzümdalı, Apaydın, Paşaköy, Aşağıoba, Suvatlı ile Defne ilçesindeki Sümerler, Harbiye, Dursunlu, Subaşı ve Turunçlu mahallelerinde yürütüldü.

Vatandaşlar da enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bekledi.

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