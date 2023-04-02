Ablasını ve öğrencilerini depremde kaybeden Sezer öğretmen, çadırda gönüllü ders veriyor

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HATAY (AA) - AYŞE YILDIZ - Hatay'ın Antakya ilçesinde ablasını, yeğenini ve 5 öğrencisini depremde kaybeden Türkçe öğretmeni Sezer Okay, sınıfa dönüştürülen çadırda afetzede öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Ekinci Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Okay'ın evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı.

Eşini ve çocuklarını evlerinden güçlükle çıkaran Okay, ablası Sevilay Cengiz ile yeğeni tarih öğretmeni Hüseyin Cengiz'i kaybetti.

Görev yaptığı Odabaşı 75. Yıl Ortaokulunda sınıfındaki 5 öğrencisini de depremde kaybeden Okay, ailesiyle çadıra yerleşti.

Çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini sınıfa dönüştürülen çadırda sürdüren Okay, yaşadığı acıya rağmen çok sevdiği öğrencilerini geleceğe hazırlamak için eğitim veriyor.

Okay, AA muhabirine, öğretmenliğin çocukluk hayali olduğunu ve zor koşullarda mücadele ederek bunu gerçekleştirdiğini anlattı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden mezun olduktan sonra ilk görev yerinin Batman'ın Sason ilçesi olduğunu aktaran Okay, "Zorunlu hizmeti Hatay'ın Altınözü ilçesinde tamamladım. Samandağ'da üç sene çalıştıktan sonra üç yıl önce Antakya'ya atandım." diye konuştu.

Okay, depremin kendilerini çok etkilediğini belirterek, afette yakınlarını kaybettiğini, ilk günden bu yana çadırda yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti.

- "Burada kalmaya devam edeceğiz"

Depremde ablasını, yeğenini ve 5 öğrencisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını aktaran Okay, şöyle devam etti:

"Diğer yeğenimi 12 saat sonra enkaz altından çıkardık. Yardıma muhtaç durumda, fizik tedavi görüyor. Sadece kendi sınıfımda 5 öğrencim vefat etti. Okulumuzda çok sayıda öğrencimiz öldü. Hayat devam ediyor, biz idealist insanlarız. Bir yere gitmedik, buradayız. Eğitim bizim için aşk, çocuklar için gelecek demek. Acımız büyük ama eğitim her şeyden önce geliyor. Eğitim demek gelecek demek, ülkemizi kurtaracak tek şey eğitimdir. Eğitime dört elle sarılırsak bu acıların üstesinde gelebiliriz."

Okay, çocukların ufkunu açmak, onları geleceğe iyi hazırlamak gerektiğini vurgulayarak, gelecek güzel günlerin eğitimle sağlanabileceğini söyledi.

Çadır kentte gönüllü öğretmenlik yaptığının altını çizen Okay, "Hayata yeniden dört elle sarılmamız lazım. Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Burada kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Hasan Cengiz ise depremden sonra okulu çok özlediğini, Türkçe dersini sevdiğini belirtti.

Hasan Hüseyin Bucak ise öğretmeninin kendileri için mücadele ettiğini kaydetti.



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