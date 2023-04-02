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Depremzede tarım işçileri Arsuz'da bezelye hasadıyla geçimini sağlıyor

AA

Depremzede tarım işçileri Arsuz'da bezelye hasadıyla geçimini sağlıyor

HATAY (AA) - BEHÇET ALKAN - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde bezelye ekili araziler, hasat döneminin başlamasıyla depremzede tarım işçileri için gelir kapısı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Arsuz ilçesinde ekimi yapılan bezelyenin hasadına başlandı.

Evleri hasarlı olduğu için çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren tarım işçileri, erken saatlerde minibüslerle ulaştıkları tarlalarda gün boyu çalışarak bezelye topluyor.

İşçiler ekmek paralarını kazanmanın yanı sıra depremde yaşadıkları acıları da unutmaya çalışıyor.

İşçi çavuşu Elif Sarı, AA muhabirine, bezelye hasadında ilçedekilerin yanı sıra depremin etkilediği farklı şehirlerden gelen depremzede işçilerin de çalıştığını söyledi.

Depremde evinin az hasar aldığını anlatan Sarı, depremlerde teyzesinin çocuklarını kaybettiğini belirtti.

Çok zor günler geçirdiklerini ancak ekmeklerini kazanarak yaşadıklarını unutmaya çalıştıklarını aktaran Sarı, "Bir anda İskenderun, Antakya yok oldu. Çok zor günler geçirdik. Biz başkalarından bir şeyler almaya alışkın değiliz. Emeğimizle çabalıyoruz, buradan ne çıkarsa onu kazanacağız. Herkes için buradayız. Allah'ın izni ve milletin desteğiyle buradayız. Hasada devam ediyoruz." diye konuştu.

Tarım işçilerinden Tamer Sarkır da depremin acısını bir kenara bırakarak tarlalarda çalıştıklarını anlattı.

- "Depremin üçüncü gününden beri arazilerde çalışıyoruz"

Depremlerin hemen ardından arazilerde sulama ve gübreleme yaptıklarını, yetişen ürünleri de tarladan toplamaya başladıklarını belirten Sarkır, şöyle devam etti:

"Burada yüzlerce insan ekmek yiyor. Depremin üçüncü gününden beri arazilerde çalışıyoruz. Topladığımız ürünler Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, her türlü yardımımıza koşturuyor. Türkiye kötü günde yine tek yürek oldu. Bizler de dimdik ayaktayız, her zaman da var olacağız."

Hasadı yapılan tarla sahibi İsmet Dönmez, tüm acılara rağmen hayatın, üretimin devam ettiğini söyledi.

Hasat zamanı gelen ürünleri işçilerinin de desteğiyle topladıklarını anlatan Dönmez, "İşçi arkadaşlar bu zor günlerde bizi yalnız bırakmadı. Tarlam 40 dönüm ve 40 ton hasat bekliyoruz. Geçen yıla göre ürün rekoltesi çok şükür iyi." dedi.

Halef Kalkan ise tarlada çalışmak için Şanlıurfa'dan geldiğini ve burada hem ekmeğini kazandığını hem de bir nebze de olsa üretimi devam ettirerek yaraların sarılmasına katkı sağladıklarını kaydetti.


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