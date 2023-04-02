Depremin etkilediği Kırıkhan'da enkazın yüzde 54'ü kaldırıldı

HATAY (AA) - FERDİ UZUN - MEHMET ÇALIK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen kentlerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Uşak Valisi Turan Ergün, ilçedeki enkazın yüzde 54'ünü kaldırdıklarını söyledi.

İlçede enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Vali Ergün, AA muhabirine, Kırıkhan'da binaları enkaz, acil yıkılacaklar, ağır ve orta hasarlılar diye gruplandırdıklarını belirtti.

En önemli uğraş alanlarından birinin enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkım işlemleri olduğuna değinen Ergün, "İlçe genelinde 2 bin 500 bina yıkık veya acil yıkılacak durumda. Bunun dışında 6 bin 450 de ağır hasarlı bina var. Şu anda enkazın kaldırılmasında yüzde 54'lük bir orana ulaştık. Acil yıkılacaklarda da yüzde 50'ye geldik. Hem kamu hem özel sektör birlikte çalışıyor. Ayrıca ilçede 305 iş makinesi çalışıyor." diye konuştu.

- "Planladığımız gibi gidiyor"

Tüm işlemleri planlı yaptıklarını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Yıkım şöyle gerçekleşiyor; akşamdan planlama yapılıyor. Hangi enkazın kaldırılacağı ya da hangi tehlikeli binanın yıkılacağı konusunda plan yapılıyor. Bina sahiplerine de bilgi veriliyor. Onlar da binaların başına geliyorlar. Aynı zamanda güvenlik ve AFAD'dan personel geliyor. Etrafta çok toz olduğu için enkazın üzerine arazözlerle su sıkıyoruz. Planladığımız gibi gidiyor. Bayram sonrasına doğru acil yıkılacak ve enkaz halindeki binaların kaldırılmasını sağlamayı düşünüyoruz. Bütün amacımız bu."

Ergün, el birliğiyle yaraları sarmaya çalıştıklarını belirterek, "Devlet millet el ele özveriyle buradaki yaraları sarmaya çalışıyor. Vatandaşla iç içe olduk, kaynaştık. Allah bize ne güç verdiyse, vücudumuzun el verdiği ölçüde son hadde kadar, sadece ben değil, kendi ekibimiz, buradaki ekipler ve diğer illerden gelenler de aynı özveriyle çalışıyor. O özveri de meyvesini veriyor, vermeye de başladı." ifadesini kullandı.

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