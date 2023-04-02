HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı

HATAY (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerle iftarda bir araya geldi.
Hassa ilçesine gelen Yapıcıoğlu ve beraberindekiler, Söğüt Mahallesi'ndeki depremzedelerle buluştu.
Depremde yıkımların yaşandığı mahallenin sakinlerine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Yapıcıoğlu, depremzedelerle bir süre sohbet etti.
Muhammet Ali Baba Türbesi'ni ziyaret eden Yapıcıoğlu, türbe camisinin içinde hazırlanan yer sofrasında depremzedelerle iftar yaptı.
Yapıcıoğlu, teravih namazının ardından Hassa'dan ayrıldı.