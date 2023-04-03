Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle yıkılan bir binanın enkazı içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin merdivenli araçla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

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