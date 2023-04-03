Kendi acılarını bırakıp depremzede çocukların mutluluğu için çabalıyorlar

HATAY (AA) - FERDİ UZUN / MEHMET ÇALIK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen sosyal hizmet görevlileri, acılarına ve yorgunluklarına rağmen kendileriyle aynı kaderi paylaşan çocuklara moral vermek için çabalıyor.

İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları, depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Çadır ve konteyner kentleri gezen görevliler, çocuklar başta olmak üzere depremzedelere psikososyal destekte bulunuyor.

Depremde yakınlarını kaybeden çalışanlar, acılarına rağmen çocuklarla oyun oynuyor, çeşitli etkinlikler yapıyor.

- 45 bin kişiyle psikososyal destek görüşmeleri yapıldı

İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yılmaz Balaman, AA muhabirine, kendisinin de depremzede olduğunu, deprem gününden itibaren sahada olduklarını söyledi.

Bütün çadır kentlerde alan taramaları yaptıklarını aktaran Balaman, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar biz 45 bin vatandaşımızla psikososyal destek görüşmeleri yaptık. Bununla birlikte şimdiye kadar 8 bin 791 çadırı da gezmiş olduk. Burada özellikle görmüş olduğunuz emekli, engelli, yaşlı, kadın herhangi bir şekilde desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, ilgili birimlerle, paydaş birimlerle beraber görüşerek yönlendirmeler yaptık. Destek olmaya çalıştık. Şehit, gazi ailelerimizi birebir hepsini aradık. Onların durumlarıyla ilgili gereken desteği vermeye çalıştık. Bütün engelli vatandaşlarımızı, özellikle evde bakım hizmetinden yararlanan 2 bin 100 vatandaşımızın hepsini tek tek aradık. Çadır ihtiyaçları, konteyner ihtiyaçları olup olmadığıyla ilgili bu taleplerinin hepsini yerine getirmeye çalıştık."

- Çocuklara ayrı önem veriliyor

Kurulan yaşam alanlarında taramalara devam ettiklerini vurgulayan Balaman, "Kırşehir, Aydın ve Sinop'tan gelen ekiplerin de desteğiyle çocuklara yönelik organizasyonlar yürütüyoruz. Diğer ekiplerle çocuk şenliklerimizi de yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Biraz da olsa depremi unutturmak için çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Yüz boyamalar yapıyor, pamuk şeker, balonlar hediye ediyoruz. Bu şekilde çocuklarımızla etkinlikler yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok arkadaşını ve yakınını kaybeden sosyal hizmetler çalışanı Özge Pehlivanoğlu da depremden çok etkilendiğini belirtti.

Her şeye rağmen çalışmaya devam ettiklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Çocukların yüzü gülsün. Onların sevinçlerini görebilmek, hüzünlerini birazcık olsa da azaltabilmek için elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Onlarla beraber oyunlar, etkinlikler, psikososyal destekler veriyoruz. Onlar bu süreci daha rahat daha kolay atlatabilsinler diye çabalıyoruz hep beraber." diye konuştu.

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