Hataylı depremzede berber, iş yerini otomobiline taşıdı

HATAY (AA) - SALİM TAŞ/MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, berber dükkanında ağır hasar oluşan Ekrem Doğru, otomobiliyle mahalleleri gezerek afetzedeleri tıraş ediyor.

Berber Doğru'nun Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'ndeki 23 yıllık dükkanı depremlerde ağır hasar aldı.

İş yerinden çıkarabildiği malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyen Doğru, Antakya ve Defne ilçelerine bağlı mahallelerde depremzedeler için hizmet sunmaya başladı.



Ekrem Doğru (40), AA muhabirine, deprem felaketinin ardından ailesiyle Hatay'ı terk etmediğini, memleketindekilere hizmet etmek için mesleğini sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Berber dükkanındaki malzemelerini çıkararak işini yapmak için yola koyulduğunu anlatan Doğru, "Mesleğime devam etmeye karar verdim. Etrafıma baktım herkesin saçı ve sakalı uzamıştı. İnsanların berbere ihtiyacı vardı. Otomobilime yüklediğim malzemelerle ihtiyaç duyulan yerlere gittim. Berbere gidemeyen yaşlılar ve çalışanlar var. Onlar bana bulundukları yerlerin konumunu gönderiyorlar ben de aracımla yanlarına giderek onları tıraş ediyorum." dedi.

- İmkanı olmayan depremzedelerden ücret almıyor

Doğru, maddi imkanı yetersiz depremzedelerden ücret talep etmediğini belirtti.

Yaşadıkları büyük acıya rağmen yıllardır severek yaptığı mesleğini sürdürmeye çalıştığını anlatan Doğru, Hatay'ın normalleşmesine katkıda bulunduğu için de mutlu olduğunu dile getirdi.

Müşterilerden Mustafa Keskin (43) de uzun bir aradan sonra saç ve sakal tıraşı olma imkanı bulduğu için kendini şanslı hissettiğini belirterek, Doğru'ya teşekkür etti.

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