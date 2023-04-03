Hatay'da depremzedeler, anısı olan eşyalarına ulaşmaya çalışıyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da nakliyeciler, afetzedelerin hasarlı binalarından eşyalarını taşıyor.

Kentte enkaz kaldırma ve acil yıkılacak binaların yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükledikleri molozları belirlenen alanlara taşıyor.

Depremzedeler de hasarlı binalarından en sevdikleri eşyaları alabilmek için nakliyecilerin yardımıyla çalışma yürütüyor. Binanın farklı katlarındaki dairelere ulaşan ekipler, kurtarabildikleri eşyalarını yaşadıkları çadır veya konteynerlere götürüyor.

- Nakliyeciler, ev sahipleri ile görüntülü konuşuyor

Nakliyeci Mehmet Baymaz, AA muhabirine, talep üzerine İstanbul'dan geldiklerini, afetzedelerin taşınmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bazı evlerin riskli olduğunu aktaran Baymaz, "Çoğu evine giremiyor, görüntülü konuşuyoruz, evden istedikleri eşyaları taşıyoruz. Millete yardımcı olmaya çalışıyoruz. Anısı olan fotoğraflara, manevi değeri olan eşyalarına önem veriyor. Kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Küçük artçılar evime büyük zarar vermiş"

Hasarlı evinden eşyalarını taşıyan emekli öğretmen Ali Rıza Tütüncüoğlu da ilk depremde evinin hafif hasar ancak ikinci depremde ağır hasar aldığını dile getirdi.

Hatıralarını almak için eve geldiğini anlatan Tütüncüoğlu, şöyle konuştu:

"İlk depremde bu kadar büyük hasar yoktu. Eşyalar çok zarar görmemişti. Döndüğümde artçılarla birlikte sanki evin içini balyozla kırmışlar gibi çok hasar almış. Küçük artçılar evime büyük zarar vermiş. Onun için evlerin dışını görüp de dışındaki hasar boyutu kimseyi kandırmasın. Eve girdiğimde çok korkunç bir görüntü vardı. Hatıralarımızı kurtaracağız. Ama vakit kaybetmeden hemen çıktım. Yayladağ'da küçük bir evimiz var, oraya taşınacağız. Hatay'dan gitmek gibi bir refleksimiz ya da düşüncemiz yok, öyle bir düşüncesi olanın vazgeçmesi lazım. Hatay bizim meselemiz. Hatay'dan vazgeçmek gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Kim gider bilmiyoruz ama biz gitmeyeceğiz, devlet yanımızda. Yaraları sarmaya çalışacak."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.