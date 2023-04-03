Milli Savunma Bakanı Akar, Samandağ'ın köylerinde incelemelerde bulundu

HATAY (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki köylerde inceleme yaptı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Hatay'ın Samadağ ilçesine bağlı Hıdırbey ile Ermeni vatandaşların yaşadığı Vakıflı mahallelerinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki 35 haneden oluşan 130 nüfuslu kırsal mahalle Vakıflı'ya giden Akar, depremin zarar verdiği müze ile mahalledeki evleri inceledi.

Mahalle Muhtarı Berç Kartun'dan bilgi alan Akar, Vakıflı Köyü Ermeni Cemaat Başkanı Cem Çapar'ın da aralarında bulunduğu vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretinden dolayı Bakan Akar'a şükranlarını ileten Çapar, bölgede bir ve beraber yaşamanın en güzel örneklerinin sergilendiğini belirtti.

Türkler ve Ermeniler arasında bin yıllık dostluk ve beraberliğin bulunduğunu aktaran Çapar, "Eğer bir toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Dedelerimiz o tartışmayı bitirmiş, biz bu vatan için ölürüz. Türkiye bizim vatanımız. Hiç kimse bize farklı bir şey söylemesin, biz bu tartışmaları çoktan bitirdik." dedi.

Deprem sonrası bazı kesimlerin Türkiye aleyhtarı açıklamalarını eleştiren Çapar, "Deprem sonrası Türkiye'nin üzerine gidenler, bunu kasıtlı yapıyor. Bu söylemleri samimi bulmuyorum. Depremin ardından valimiz, devlet, tüm Türkiye hep yanımızdaydı." diye konuştu.

Vatandaşlar da Elazığ, Malatya, Düzce, İzmir, Van gibi depremleri tecrübe etmiş bir hükümetin görevde olmasını, yaraların hızla sarılması bakımından çok önemli bulduklarını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Akar ise "85 milyon kederde ve kıvançta bir ve beraberiz, tek yürek ve tek yumruğuz. Hepimiz şerefli, birinci sınıf birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu bayrak bizim bayrağımız, Ankara bizim başkentimiz." görüşünü paylaştı.

- "Fitne ve fesat yuvalarına fırsat vermeyeceğiz"

Bakan Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hıdırbey Mahallesi'ne geçti.

Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının, abıhayat (ölümsüzlük suyu) sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişi olduğuna inanılan çınar ağacı altında bekleyenler tarafından alkışlarla karşılanan Akar, vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek sözlerine başlayan Akar, 6 Şubat depremlerinin, tarihteki en büyük felaketler arasında yer aldığını dile getirdi.

Devletin ilk andan itibaren vatandaşının yanına koştuğunu, 85 milyonun da devletinin yanında yer aldığını aktaran Akar, "Edirne'den Van'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar 85 milyon bu yarayı sarmak için tek yumruk, tek yürek oldu. Nasıl geçmişte buna benzer sıkıntılı dönemlerin üstesinden geldiysek inşallah bunun da birlik ve beraberlik içinde üstesinden geleceğiz. Bu yaraları biz saracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." sözlerini sarf etti.

Hiç kimsenin yalnız olmadığını vurgulayan Akar, "Kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Devletimiz, milletimiz deprem bölgesindeki herkesin yanında. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, valilerimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımız ilk günden itibaren görevinin başında. Mehmetçik de ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşıyla, milletiyle beraberdi. Beraber çalışarak yaraları saracak, fitne ve fesat yuvalarına fırsat vermeyeceğiz. Her şey normalleşinceye kadar bütün devletimiz ayakta, milletinin yanında." ifadesini kullandı.

Hıdırbey Mahallesi Muhtarı Selahattin Yeter de ilk andan itibaren devletin ve Mehmetçiğin, yanlarında olduğunu belirtti.

Türk milletinin, büyük bir millet olduğunu, depremzedelerin yardımına koşarak bir kez daha gösterdiğini dile getiren Yeter, "Yapılan yardımlardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, valilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

Vatandaşların talebi üzerine mahalleye en kısa sürede bir Mehmetçik okulu kurulması talimatını veren Akar, görevlileri bölgeye sevk ederek, sokak aydınlatması ve internet ile ilgili sorunların da çözülmesini sağladı.



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