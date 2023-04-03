Sosyal medyada kampanya başlatan şair, afetzede çocukları kitapla buluşturdu

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay İskenderun'da sosyal medya üzerinden başlatılan bağış kampanyasında toplanan kitaplar, afetzede öğrencilere dağıtıldı.

İlkokul 1. sınıfa giden torununun, depremzede çocukların kitapsız kaldığı sözlerinden etkilenen Hatay Şairler Yazarlar Derneği İskenderun Temsilcisi ve şair Eşref Azğın Türkeri, sosyal medyada "Çocuklar Okusun Diye" ismiyle kitap bağış kampanyası düzenledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kitaplar, Kütüphaneler Haftası kapsamında 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Belen ilçesinde çeşitli yaştan öğrencilere armağan edildi.

Türkeri, AA muhabirine, afet bölgesinde yaşamsal ihtiyaçların öneminden dolayı kitapların ikinci planda kaldığını belirtti.

Deprem nedeniyle çok büyük acılar yaşandığını anımsatan Türkeri, "Bir dakika içerisinde her şeyimiz yok oldu. Bu badireyi tabii ki el birliği ile atlatmamız gerekiyor." dedi.

Türkeri, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Türkiye'nin dört bir yanından duyarlı insanların kitap yolladığını aktararak, "Biz de çocuklarımız okusunlar, eğitimden geri kalmasınlar, ilimle irfanla büyüsünler diye kitap dağıtıyoruz." diye konuştu.

- Diğer ilçelere de ulaşmayı hedefliyorlar

İlk olarak memleketi Belen'den başlayarak çadır kentleri ve sınıfları gezdiğini anlatan Türkeri, yetkililerle koordinasyon içerisinde çocukların kitaplarla buluşmasını sağlamayı istediklerini kaydetti.

Türkeri, Hatay'ın diğer ilçelerine ulaşmayı istediklerini dile getirerek, bunun için duyarlı vatandaşlara kitap bağışı yapma çağrısında bulundu.

Şair Rifat Kara da bu yöndeki kampanyaların arttırılması gerektiğini vurgulayarak, "İnşallah daha başarılı olacağız. Çocuklarımızı sevindiriyoruz. Okumak çok önemli. Kutsal kitabımızın da ilk emri 'oku' diye başlıyor." ifadesini kullandı.

Kitap dağıtımına Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ve Belen Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Önder de katıldı.

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