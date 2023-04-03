Bakan Dönmez, yeniden ders başı yapılan İskenderun'da okul ziyaret etti:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından yeniden eğitim öğretime başlanan Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

General Şükrü Kanatlı İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Dönmez, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Dönmez, ziyaretinin ardından gazetecilere, İskenderun'da ilk ve orta okullar ile liselerin yeniden açıldığını anımsatarak, süreç içerisinde okulların ciddi şekilde etüt edildiğini söyledi.

Öğrencilerin yüzlerinde adeta yaz tatilinden dönmenin heyecanını gördüklerini dile getiren Dönmez, "Öğretmenlerimiz de bu durumdan son derece mutlular. Tabii kayıplarımız var. Öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden, velilerimizden. Onları geri getirme imkanımız yok." dedi.

Bakan Dönmez, hayatını kaybedenleri her zaman dua ve rahmetle anacaklarını belirterek, "Yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyoruz. Ancak okullarımızda cıvıl cıvıl çocukların sesini duymak, bizi buralarda normalleşmeye götüren süreçte bir kez daha umutlandırmış oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.