Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da çadır kentleri ziyaret etti

HATAY (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde çadır kentlere ziyarette bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Arsuz ilçesinde Erbakan, "Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çadır Kenti" ve "Dr. Fatih Erbakan Çadır Kenti"ni gezdi, afetzedelerle sohbet etti.

Erbakan, burada, depremlerde yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet, afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Deprem bölgesindeki illere ziyaretlerinin süreceğini aktaran Erbakan, şöyle konuştu:

"Teşkilatlarımızın oluşturduğu çadır kentlerde kalan depremzedelerimizle hasbihal etmek, onların acılarına ortak olmak üzere burada bulunuyoruz. İnşallah yarın da Kahramanmaraş'ta yine teşkilatımızın oluşturduğu aşevlerini ve çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletme imkanı bulacağız. Bu vesileyle depremzedelerimizin mübarek ramazan ayını da tebrik ediyoruz. Hep birlikte bayrama da sağlık, huzur ve afiyet içerisinde ulaşmayı Cenabıallah nasip eylesin. Allah böyle afetlerle bir daha milletimizi sınamasın. Bütün milletimizin başı sağ olsun."

Erbakan, çadır kentlerdeki çocuklara oyuncak da dağıttı.

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