Hatay'da "İyilik Çadırı"nda depremzedeler iftarda bir araya geldi

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan "İyilik Çadırı"nda depremzedeler iftarda buluştu.

Haraparası Mahallesi'nde bulunan çadır kente gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, iftar öncesi burada kalan ailelerle sohbet etti.

Çetin, daha sonra, depremzede çocuklar için düzenlenen etkinliklere katıldı.

Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik de katıldığı etkinliklerde çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çetin ve Strik, daha sonra "İyilik Çadırı"nda vatandaşlarla iftar yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca kurulup iftar ile sahur verilen "İyilik Çadırları"nda, afetzede çocuklara yönelik Karagöz ve meddah gösterileriyle çeşitli eğlenceler düzenleniyor.

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