Depremin vurduğu İskenderun'da seyyar kavurmacı, ekmek teknesinde mesaisini sürdürüyor

HATAY (AA) - BEHÇET ALKAN - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 yıldır et kavurma yaparak geçimini sağlayan seyyar satıcı Sebahattin Doğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde sol el bileğinin kırılmasına rağmen ekmek teknesinde faaliyetini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, evi az hasar gören 54 yaşındaki Sebahattin Doğan, sarsıntının etkisiyle çıktığı sokakta enkaz arasında yürürken düşerek sol el bileğini kırdı.

Tedavisinin ardından kısa süre ailesiyle otomobilinde kalan Doğan, hasar tespit çalışmasının ardından ilçe merkezindeki müstakil evinde yaşamını sürdürmeye başladı.

Yaklaşık üç hafta önce "ekmek teknem" dediği minibüsünde tekrar faaliyete başlayan Doğan, yıllardır ağırladığı müşterileri ile kısa molanın ardından yeniden buluştu.

Doğan, AA muhabirine, 20 yıl kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra 2012 yılında Güzelçay Mahallesi'nde limana yakın, yol kenarına yerleştirdiği minibüste yaptığı et kavurma ile zaman içinde hem tanındığını hem de ailesinin geçimini sağladığını belirtti.

- "Çalıştığım zaman daha rahatım"

Deprem gecesi çocuklarla evde olduğunu anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Çok kötü bir gece geçirdik. Ölümü hissettik. Rabb'im bir daha yaşatmasın. Dışarısı rüzgarlı, yağmurlu ve soğuktu. Elektrik kesildiği için çevre karanlık içindeydi. İnsan yataktan nasıl çıkarsa öyle dışarı çıkıp geceyi sokakta geçirdik. O şoku üzerimizden atamadık. Çalıştığım zaman daha rahatım. Bizi seven dostlarımız, müşterilerimiz var. Buraya yıllardır geliyorlar hizmet ediyoruz. Onlar da memnun çünkü işimizi severek yapıyoruz. Hayat devam ettiği için mecburen iş yerimizi açmamız lazım. Burası bizim ekmek teknemiz, geçimimiz buradan sağlanıyor. Çalıştığımızda depremi biraz unutuyoruz. Ara sıra artçı sarsıntılar oluyor ama zamanla buna da alışıyoruz."

Depremin ardından hayatın yeniden normale dönmesine açtığı ekmek teknesiyle katkı sağladığını belirten Doğan, yıllardır aynı noktada ve kalitede hizmet vermesi dolayısıyla müşterilerinin de artık yaptığı lezzetin müdavimi olduğunu söyledi.

Müşterilerden Mustafa Semerci de yıllardır geldiği seyyar kavurmacının depremden sonra da hizmet vermesinden dolayı memnun olduğunu belirtti.

Hurşit Çetin ise zaman zaman uğradığı seyyar kavurmacının en çok tercih edilen lezzet durakları arasında yer aldığını söyledi.





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