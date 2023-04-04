Depremlerin yıktığı Hatay'da altyapının "röntgenini" çekiyorlar

HATAY (AA) - SAVAŞ GÜLER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki kanalizasyon altyapısında meydana gelen arıza ve bozulmalar, "Robotik kanal görüntüleme cihazı" sayesinde hızlıca tespit ediliyor.

Depremin ardından Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentin altyapı sorunlarının çözümüne destek için çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, depremden kaynaklı altyapı sorunlarına "Robotik kanal görüntüleme cihazı" sayesinde anında müdahale ediyor.

- Anlık fotoğraf ve görüntü aktarıyor

KOSKİ Genel Müdürlüğünde görevli makine teknikeri İbrahim İnel, AA muhabirine, hatların çok büyük bir bölümünün depremde oluşan kaymalar nedeniyle bozulduğunu, bu nedenle şehirdeki altyapı durumunun tespit edilmesinin zor olduğunu söyledi.

Kullandıkları robotik kanal görüntüleme cihazının kanalizasyonda meydana gelen arızaları üzerindeki kameralar vasıtasıyla görüntülediğini anlatan İnel, bu şekilde sorun hakkında bilgi edinmelerinin kolaylaştığını söyledi.

Cihazın işlerini çok kolaylaştırdığını belirten İnel, "Tek seferde 300 metre ileriye giderek görüntü alabilme ve yaklaşık 4 saat kullanılabilme özelliğine sahip. Kullanımı çok kolay ve tamamen elektronik. Robotik kanal görüntüleme cihazı, girmiş olduğu kanalizasyon hattında nerede arıza varsa bize anlık olarak fotoğraf ve görüntü aktarabilmekte. Biz de bu görüntü sayesinde yer işaretlemesi yapıp, arızanın yerini nokta atışı olarak tespit ediyoruz." diye konuştu.

- "Bozulan altyapıyı onarmada çok işimize yarıyor"

Konya Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Yasin Özkaya ise belediye ekipleri olarak depremin ilk gününden beri Hatay'da olduklarını dile getirdi.

Ana isale hatlarını onardıklarını ifade eden Özkaya, "Şimdi de kanalizasyon şebekelerinin depremde nasıl etkilendiğini öğrenebilmek amacıyla robotik görüntüleme cihazını getirdik. Deprem bölgesinde ilk defa kullanılan bir araç." dedi.

Yer altındaki hatlarda ne yapılması gerekiyorsa robot sayesinde hepsini görebildiklerini vurgulayan Özkaya, "Bunun en büyük avantajı, göçüğü, kırılmayı veya çatlağı noktasal olarak tespit etmemizi sağlaması. Lokal olarak tamiratı gerçekleştirebiliyoruz. Bu cihaz özellikle yer kabuğunun çok fazla oynadığı yerlerde bozulan altyapıyı onarmada çok işimize yarıyor. Nerede hangi arıza varsa bunların tespitlerini yapıp, bir rapor oluşturuyoruz. Bu rapor da AFAD ile paylaşılıyor." ifadesini kullandı.

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