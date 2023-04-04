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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antakya Yeraltı Çarşısı esnafı yeniden faaliyete başladı

AA

Antakya Yeraltı Çarşısı esnafı yeniden faaliyete başladı

HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde işletmeleri ayakta kalan Antakya Yeraltı Çarşısı esnafı yeniden işinin başına geçti.

Ulucami Mahallesi tarihi Uzun Çarşı girişinde 1992 yılında faaliyete geçen Antakya Yeraltı Çarşısı, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar almadı.

Askeri malzeme, tekstil-tuhafiye ürünleri ve elektronik ev aletleri satışı yapılan 10 iş yerinin bulunduğu çarşıda iş yerlerinin ayakta olduğunu gören bazı esnaf yeniden kepenk açmak için kolları sıvadı.

Hasarsız raporu verilen çarşıda elektrik ve su gibi eksikliklerin giderilmesini beklemeden faaliyete geçmek isteyen bazı esnaf, çarşı girişine kurdukları tezgahlarda hizmet veriyor.

- "Elektrik ve su sorununun çözülmesini istiyoruz"

Esnaf Mehmet Ali Bereketoğlu (33), AA muhabirine, babasıyla beraber 25 yıldır Antakya Yeraltı Çarşısı'nda hizmet verdiklerini söyledi.

İşletmelerinin hasar görmemesi üzerine yeniden işlerinin başına geçmeye karar verdiklerini dile getiren Bereketoğlu, "İş yerlerimizin yıkıldığını düşünerek buraya geldiğimizde hiçbir sıkıntının olmadığını gördük. 1992'de kurulan Antakya Yeraltı Çarşısı'nda çok şükür hasar bulunmuyor. Bizimle beraber diğer esnafımızın da işletmelerinde hasar olmadığını gördük." diye konuştu.

Bereketoğlu, bazı esnaf ile çarşı girişinde kurulan tezgahlarda hizmet verdiklerini belirtti.

Hataylılara "geri dönün" çağrısında bulunan Bereketoğlu, şöyle konuştu:

"Bir an önce Antakya Yeraltı Çarşısı'nın toparlanması ve işletmeciliğimizi devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Elektrik ve suyumuz yok. Bu nedenle işletmelerimizi sağlıklı bir şekilde açıp, çalıştıramıyoruz. Kapıların da sorunlu olması nedeniyle şu an çarşı girişinde ufak tezgah açtık, geçici olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Antakya Yeraltı Çarşımız depremde hasar almadı. Çarşımız nice seller görmesine ve depremler yaşamasına rağmen şu an ayakta. Çok çok ufak çatlaklar bulunmakta."

Bereketoğlu, şehrin yeniden ayağa kalkması için bir arada olunması gerektiğini kaydetti.

- "İşletmelerimizi yeniden açarsak vatandaşımıza yardımcı oluruz"

Esnaf Bilal Atalay (47) da depremde evlerinin yıkıldığını, iş yerinin ayakta kaldığını görünce yeniden işinin başına geçtiğini belirtti.

Atalay, "Burada 10 esnafız. Esnafımızın yarısı tuhafiye, tekstil üzerine diğer yarısı ise askeri malzeme ve elektronik ev aletleri üzerine çalışıyor. Buraya geldikten sonra esnaf arkadaşlarımıza işletmelerinin sağlam olduğu haberini verdik. Çarşımızı yeniden toparlamak için buraya gelmelerini istedik. İşletmelerimizi yeniden açarsak, burada iş yapar, vatandaşımıza yardımcı oluruz." diye konuştu.

Atalay, bir kısım esnafın bu şekilde faaliyetini sürdürdüğünü, diğerlerinin de yakın zamanda işinin başına geçmesini beklediklerini ifade etti.


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