Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 42 mahallede sürüyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 42 mahallede devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirilirken, molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.

Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye ve arazözler enkazı ıslatıyor.

Yıkım sırasında bazı bina sakinleri de eşyalarını bulabilmek için bekliyor.

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