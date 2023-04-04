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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman genç kilometrelerce uzaktan depremzedelerin yardımına koştu

AA

Alman genç kilometrelerce uzaktan depremzedelerin yardımına koştu

HATAY (AA) - BEHÇET ALKAN / SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Ülkesindeki televizyon kanallarında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili izlediği görüntülerden etkilenen 19 yaşındaki Alman genç Baltazar Girst, kendi imkanlarıyla geldiği Hatay'da yardım faaliyetlerine katıldı.

Girst, depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak arzusuyla mart ayı ortasında Münih'ten uçakla Gaziantep'e geldi.

Adana Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ADRO) Başkanı Hasan Erdoğan ile iletişime geçen ve rehberlik desteği talep eden Girst, daha sonra Hatay'a geldi.

Hatay'ın çeşitli ilçelerinde Erdoğan'la gönüllü yardım organizasyonlarına katılan Girst, mesaisinin büyük bölümünü Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu tarafından kurulan yemek çadırında çalışanlara yardım ederek geçirdi.

Yaklaşık 20 gün aşevinde yemek yapmaya ve dağıtmaya destek veren Girst, depremzedelere bir nebze faydalı olmanın mutluluğuyla yarın ülkesine dönmeyi planlıyor.

- "Hiçbir ayrım yapmadan yardım etmeye geldim"

Deprem bölgesinde geçirdiği günleri AA muhabirine anlatan Girst, depremle ilgili gelişmeleri televizyondan ve sosyal medyadan takip ettiğini söyledi.

Görüntüleri izledikçe de bölgedeki insanlara yardım etme isteğinin oluştuğunu aktaran Girst, "Haberlerde insanların yaşadığı acıyı görebiliyordum. Benim de hem zamanım hem de uçak biletimi ve buradaki masraflarımı karşılayabilecek param vardı. Buraya sadece yardım etmek için geldim." dedi.

Girst, Hatay'da kısa sürede sağlam dostluklar kurduğunu dile getirerek, "Hatay'da bir aşevinde çalıştım. Oraya her gün yüzlerce insan geliyordu. Onlara bir an olsun hizmet edebilmek beni mutlu ediyordu. Orada yemek hazırladım, insanlara yemek dağıttım. Biz aynı gezende yaşıyoruz. Ben de buraya insanlık için geldim. Hiçbir ayrım yapmadan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardım etmeye geldim. Hepimiz insanız." diye konuştu.

- "Patates de soydu yemek de dağıttı"

ADRO Başkanı Erdoğan ise turist rehberleriyle deprem bölgesindeki farklı illerde yardım faaliyetlerinde bulunduklarını, çalışmalarına bu süreçte dahil olan Girst'in davranışının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Girst'in iyi bir amaçla deprem bölgesine geldiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Televizyonda deprem haberlerini izledikten sonra 'Ben burada oturamam.' diyen bir kardeşimiz çıktı geldi. Baltazar'ı Hatay'daki bir yemek çadırına yönlendirdik. Burada her gün binlerce kişi yemek yiyordu. Bu genç, orada patates de soydu yemek de dağıttı. Çok iyi bir niyetle gelmiş ve o niyetle de yardım etti. Artık ülkesine dönme vakti geldi. Türkiye adına ona teşekkür ediyoruz."

Erdoğan, depremin ilk gününden beri sahada olduklarını, ilk haftalarda arama kurtarma çalışmalarına da destek sunduklarını anlatarak, "Arama kurtarma çalışmalarının ardından turist rehberleri odası olarak organizasyon becerimiz olduğu için yardım işine yöneldik. Bölgedeki vatandaşların veya arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Özellikle Samandağ ve Defne'nin kırsal bölgelerine yardımlar götürmeye çalışıyorum. O bölgedeki birçok insanla tanış olduk, aile olduk. Bu yardımları elimizden geldiği kadar sürdüreceğiz." dedi.

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