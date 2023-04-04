Günlerdir nöbet tuttuğu enkazda annesiyle son görüntülerinin yer aldığı telefonunu buldu

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HATAY (AA) - AYŞE YILDIZ / OKTAY ÖZDEN - Hatay'da yıkılan 5 katlı binadan 14 saat sonra çıkarılan 28 yaşındaki Sevgi Gül, depremde kaybettiği annesi ve ablasıyla fotoğraflarının bulunduğu cep telefonuna günlerdir nöbet tuttuğu enkazda ulaştı.

Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın bodrum katında oturan Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde sarsıntı başlayınca annesi ve o gün kendilerinde kalan ablasıyla evden çıkmaya çalıştı.

Merdivendeyken binanın çökmesi sonucu annesi 65 yaşındaki Hatice Gül ve ablası Birsen Yumuşak ile enkazda kalan Gül, 14 saat sonra kurtarıldı.

Koluna demir çubuk saplanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül, sevk edildiği Adana'daki hastanede ameliyat edildi. Döndüğü Hatay'da tekrar operasyon geçiren Gül, arama kurtarma çalışmalarından güzel haberi beklerken 5. gün annesinin ve ablasının cenazesine ulaşıldı.

Oturdukları binanın birinci katında fotoğraf stüdyosu bulunan Gül, günlerce enkazdan annesine ait kıyafet veya bir eşya bulmaya çalıştı.

İki hafta süren enkaz kaldırma çalışmalarında da nöbet tutan Gül, iş makinesi çalışma yaptığı sırada annesiyle son gün çektikleri video ve fotoğrafların yer aldığı cep telefonunu buldu.

- Telefonun tarihi 6 Şubat'ta kalmış

Buruk sevinç yaşan Gül, polis kontrolünün ardından kendisine teslim edilen ve şarj ederek açtığı cep telefonunun tarihinin 6 Şubat'ta, saatinin ise 04.17'de kaldığını fark etti.

Sadece ekran koruyucusu kırılan telefonda annesi ve ablasıyla çektikleri fotoğraflara bakarak duygulanan Gül, stüdyosunda müşterilerinin mutlu anlarını yansıttığı bazı albümlere de ulaştı.

- "Her şeyimiz enkazla gitti"

Fotoğraf stüdyosu da yıkılan Gül, AA muhabirine, enkazdayken başlarda annesini konuşturmaya çalıştığını ancak annesinin vefat ettiğini belirtti.

Ablasını enkazda göremediğini, sadece sesini duyduğunu anlatan Gül, şöyle devam etti:

"14 saat boyunca onları konuşturmak istedim ama annem vefat etti. Beni ağabeyim kurtardı. Ablamın sağ kurtulacağını ümit ediyordum, olmadı. Onları kurtaramadım diye çok üzüldüm. Annemle ablamı kaybedince anılarımıza ulaşmaya çalıştım. Günlerdir enkazda bekliyorum. Annemden bir iz bulamayınca artık ümidimi kesmiştim, telefonumu bulunca çok sevindim. İçinde annemle fotoğraflarımız, videolarımız vardı. Son videomuzda anneme sarılıp öpüyordum, keşke daha fazla öpseydim. Annem bize hem anne hem baba olmuştu, her şeyimiz enkazla gitti."

Oturdukları binanın ilk katında iş yerinin olduğunu belirten Gül, fotoğraf stüdyosunda müşterilerinin mutlu anılarını ölümsüzleştirdiği albümleri de bulduğunu, hayatta kalanlara bu albümleri ulaştıracağını söyledi.

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