Hataylı oto tamirci ekmek teknesini depremzede esnaf arkadaşıyla paylaşıyor

HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde oto tamir ustası Mehmet Çoban, ekmek teknesini depremlerde iş yeri hasar gören esnaf arkadaşıyla paylaşıyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çok sayıda iş yerinin yıkılması veya ağır hasar alması nedeniyle çoğu esnaf kepenk açamadı.

Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki 9 yıldır motosiklet tamiri yaparak geçimini sağlayan Zeki Yılmaz'ın da iş yeri depremlerde ağır hasar aldı.

Oto tamir ustası 26 yaşındaki Mehmet Çoban, Aksaray Mahallesi'ndeki 15 metrekarelik iş yerini esnaf arkadaşı Yılmaz'ın kullanımına açtı.

İki usta dayanışma halinde çalışarak ekmeklerini kazanıyor.

- "Hepimiz bir işin ucundan tutarak Hatayımızı ayağa kaldıracağız"

Çoban, AA muhabirine, depremin ardından ailesini güvenli bir yere götürdükten sonra tamirhanesine gelerek işinin başına geçtiğini söyledi.

Depremde çok sayıda yakınını ve esnaf arkadaşını kaybettiğini anlatan Çoban, acısına rağmen çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Kentin ayağa kaldırılması, yaraların sarılması için herkesin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Çoban, kendisinin de bu noktada elinden geleni yaptığını, iş yeri ağır hasar alan ve kullanılamayacak duruma gelen esnaf arkadaşı Zeki Yılmaz'a destek olduğunu dile getirdi.

Çoban, şu an iş yerini esnaf arkadaşıyla paylaştığını anlatarak, "Şu an beraber çalışıyor ve elimizden geldiğince milletimize hizmet etmeye, onların işini görmeye çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ben araba tamiri yaparken, kendisi de motosiklet tamiri yapıyor. Tamirhanemiz küçük ama yapacak bir şey yok. Depremde çok şey yaşadık ve gördük, çok sayıda insan da hayatını kaybetti. Bu saatten sonra vakit birlik olma vakti. Herkes bir işin ucundan tutarak Hatayımızı en kısa sürede ayağa kaldırmanın peşindeyiz." diye konuştu.

Esnaf Zeki Yılmaz da esnaf arkadaşının iş yerini paylaşması sayesinde ekmeğini kazanmayı sürdürdüğünü belirtti.



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