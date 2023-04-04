Hatay'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

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HATAY (AA) - Hatay'da yaralı halde bulunan şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde kekik toplayan Yılmaz Sağlamtaş, avcılar tarafından vurulmuş bir şahin buldu.

Sağlamtaş, yaralı ve bitkin haldeki şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, yaralı şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağını belirtti.



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