Deprem stresinden uzaklaşmak için tuttukları balıkları afetzedelerle paylaşıyorlar

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HATAY (AA) - Hatay'da bir grup depremzede, deprem stresinden uzaklaşmak için tuttukları balıkları, kendileri gibi depremzedelerle paylaşarak mutlu oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da bir taraftan enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürerken diğer yandan vatandaşlar hayata kaldıkları yerden devam ediyor.

Yaşadıkları zorlu günleri geride bırakmak isteyen ve deprem stresinden uzaklaşmaya çalışan bazı afetzedeler, günün büyük bölümünde Asi Nehri'nde balık tutuyor.



Arkadaşlarıyla hem sohbet edip hem de serpme ağlarını nehre atanlar, tuttukları balıkları çadırlarda kalan komşularına da ikram ediyor.

- "Hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz"

Serinyol ilçesinden balık tutmaya gelen 47 yaşındaki Yücel Uysal, AA muhabirine, satmak için değil, kafa dağıtmak, evde tüketmek için balık tuttuklarını söyledi.

Bazen 2-3 kilo balık yakaladıklarını anlatan Uysal, "Yaşadıklarımızdan sonra araçların sesinden bile huzursuz oluyoruz. Burada kafa dağıtmak için arkadaşlarla teselli buluyoruz. Fazla tuttuğumuzda çadırlardaki komşularımıza da balık ikram ediyoruz. Komşularımız da bizim gibi çadırda kalıyor." diye konuştu.

Oturdukları yerde 30 çadırın bulunduğuna değinen Uysal, her gün balık tutarak taze tükettiklerini vurguladı.

Nehirde 35 yıldır balık tutan 51 yaşındaki Murat Akkaya ise depremi ağır yaşadıklarını, evlerini, işlerini kaybettiklerini dile getirdi.

Stresten uzaklaşmak için balık tuttuğunu vurgulayan Akkaya, "Üçgedik Mahallesi'nde oturuyoruz. Çocuklarım depremde çok korktu. Kurduğumuz barakada kalıyoruz. Şehirde yakınlarımız da bizim yanımıza geldi. Hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Balık tutarak, kafa dağıtıyorum. Çocuklarım balığı çok seviyor." dedi.

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