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İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ile ortak basın toplantısında konuştu:

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kurduğumuz çadır miktarı yaklaşık 650 bine ulaştı. Bugün itibarıyla konteyner kurulumu 50 bini geçti." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ile ortak basın toplantısında konuştu:

HATAY (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kurduğumuz çadır miktarı yaklaşık 650 bine ulaştı. Bugün itibarıyla konteyner kurulumu 50 bini geçti." dedi.

Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in katılımıyla Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan hükümetine ve halkına, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bu yardım ve desteklerin başka ülkelerden de geldiğini dile getiren Soylu, hepsine şükranlarını sunduğunu söyledi.

Soylu, geçici barınma şartlarıyla ilgili değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Kurduğumuz çadır miktarı yaklaşık 650 bine ulaştı. Bugün itibarıyla konteyner kurulumu 50 bini geçti. Bütün bunlarla birlikte bu alanlara 20 bine yakın seyyar tuvalet, 10 bine yakın seyyar banyo kuruldu. Günde milyonlarca öğün yemek hala bu bölgede devam etmektedir, edecektir." diye konuştu.

Mitarakis'e yapılan çalışmaları ve ramazanla ilgili faaliyetleri anlattıklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde, havadan da gördüler. Biz bugün Hatay'da, özellikle Antakya'da, dün de Hassa'da hem havadan hem de karadan tekrar enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde gördük. Günde 13 bin kamyon enkazda çalışıyor. Toplam 26 bin hem yıkılmış hem acil yıkılacak binanın, şu ana kadar 10 bininin enkazı ve acil yıkılması durumunda olan binanın acil yıkılması tamamlanmış. Hacim olarak da yüzde 60 civarına gelmiş durumdayız. Diğer illerle ilgili değerlendirmemizi daha önce yapmıştık. Ramazan Bayramı'na kadar işin birinci safhasını, yani acil yıkılacak ve yıkım safhasını bitirmiş olacağız. İşin ikinci safhasını, sahadaki diğer ağır hasarlı binalarla ilgili safhaya bundan sonraki sürece de hemen başlamış olup onla ilgili de periyodumuzu hızlandıracağız."

Bakan Soylu, bir taraftan geçici barınma standartlarını yükseltirken diğer taraftan da yeni yapılacak konutlarla ilgili temellerin atıldığını, yer seçimlerin yapıldığını vurgulayarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca il ve ilçelerde yaşayanlarla, kanaat önderleriyle yeni yerleşim alanlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldığını anlattı.

AFAD'ın kırsaldaki yer seçimleriyle ilgili yaptığı çalışmaları, önemli ölçüde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirdiğini aktaran Soylu, "Kırsaldaki konteyner kurulumlarımız da zannediyorum 10-15 gün içerisinde başlayacak. Buna yönelik de Çin'den, Türkiye'de bulunmayan bir konteyner cinsi getirdik, katlanabilir konteyner. Bunların yanına aynı zamanda yine seyyar tuvalet, banyo koyuyoruz. İçlerinde elbette ki mutfaklar olacak. Bununla ilgili onları orada köylülerimizin hem tarım hayatını devam ettirebilmek hem de bulundukları yerde kalabilmelerini temin edebilmek için kendi istedikleri alana kuracağız." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, iş yerleriyle ilgili çalışmalara değinerek, "Şu ana kadar yaklaşık 10 bin geçici iş yeri, bazılarının esnaf çarşısı şeklinde yapılması hususunda çalışmamız oldu. Bu bizim yeni yaptığımız çalışmalardan. Bunun da 5 binini tamamladık ve kuralarla birlikte esnafımız burada alışverişine başladı. Diğer 5 binin de bayramın son haftasına kadar tamamlanabileceği hususundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu aynı zamanda şehrin normalleşmesi konusunda bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İlgili bakanlıkların kendi aralarında ciddi çalışmalar yaptığını belirten Soylu, şehirlerin ilaçlanmasından gıda kontrolüne kadar bütün sistemi, temizlik alanlarını her gün tek tek teyit ettiklerini söyledi.

Depremden etkilenen illerle ilgili yaptıkları koordinasyon toplantılarıyla vatandaşların günlük yaşantısının çok daha iyi noktaya ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl içerisinde şehirlerimizi tekrar yaşanabilir bir hale getireceğiz Allah nasip ederse. Hem bu şehirler, sadece binalardan müteşekkir değil. Bu şehirler, büyük bir medeniyetin mirası. Büyük bir kültür zenginliği içerisinde sadece binalar, konutlar değil aynı zamanda bu şehirlerin sporundan sanatına, ticaretine, sanayisine, üretimine her açıdan ihyası için çok güçlü planlamalar ve programlar yapıyoruz. Bunu da buradaki insanlarla el birliğiyle birlikte yapıyoruz. İnanıyoruz ki bu süreç içerisinde çok çabuk bir zamanda toparlanarak inşallah yeniden güçlü ve dirençli, tarihiyle ve geleceğiyle buluşan şehirlerin oluşmasını sağlayacağız."

Soylu, Mitarakis'e depremin ilk anından itibaren gösterdikleri komşuluk, dostluk, yakınlık dolayısıyla teşekkür etti.

- "Kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, yöntemler takdire şayan"

Bakan Mitarakis de Türk halkına taziyelerini sunmak için ziyarette bulunduğunu söyledi.

Yunanistan'ın deprem olduktan sonra hemen harekete geçtiğini, arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderdiğini ifade eden Mitarakis, şöyle devam etti:

"Helikopterle depremlerin etkilerini gösterdiği çok küçük bir bölgeyi ziyaret etme, havadan görme fırsatım oldu. Tabii ki bütün zararın sadece küçük bir yüzdesi. Benim ilgimi çeken diğer bir husus da Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızıydı. Dünyada bile çok büyük, nadir görülen bir afet sonrasında iki aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, yöntemler takdire şayan."

Mitarakis, bölgenin yeniden toparlanması için Yunanistan'ın da uluslararası alanda yardım edeceğini, zor ve güç gerektiren bir iş olsa da bunu yerine getirileceğini belirtti.

Suriyelilerin kaldığı bir barınma merkezini görme fırsatı da olduğunu aktaran Mitarakis, "Buradaki var olan yönetim ve organizasyon gerçekten çok güzel ve harikuladeydi. Avrupa Birliği, Avrupa, Türkiye'ye yardım etmelidir göç konusunda, çünkü Türkiye göçle ilgili büyük bir yük üstlenmiştir." dedi.

Mitarakis, ziyaretini Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile birlikte gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Savunma bakanlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, görüşmeler, iki ülkenin de ilişkilerin iyi yönde ilerlemesine bağlılığını göstermektedir. Sizlere davetiniz için, bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Yeniden toparlamak için çok zor bir işiniz olduğunu biliyorum. Sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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