Depremden 36 gün sonra bulduğu "Mia" adlı kedisine konteyner kentte bakıyor

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HATAY (AA) - AYŞE YILDIZ/OKTAY ÖZDEN - Hatay'da depremden 36 gün sonra bulunan kedi "Mia", depremzedelerin yerleştiği konteyner kentin adeta maskotu haline geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Fatma Betül Akbulut ve ailesi, ağır hasar gören evlerinden güçlükle çıktı.

Akbulut, kaybolan "Mia" adını verdiği kedisini bulabilmek için mahallede arama yaptı.

Depremden günler sonra bulduğu "Mia"nın gözlerindeki sorundan dolayı tedavisini yaptıran Akbulut, konteynere getirdiği kedisiyle yaşamaya başladı.

Diğer afetzedelerin de konteynerlerine giren kedi, Antakya'daki konteyner kentin adeta maskotu oldu.

- Kediyi hediye eden öğretmen depremde vefat etti

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Akbulut, AA muhabirine, deprem günü sarsıntının çok şiddetli olduğunu, duvara yaslanarak kapının kapanmaması için mücadele ettiğini söyledi.

Evin içinde kedisini çok aramasına rağmen bulamadığını belirten Akbulut, "Biz giriş katında oturuyorduk, dedemler ikinci katta oturuyordu. Dedem duvarın altında kaldı. Önümüze devrilen eşyaları kaldırarak dışarıya çıkabildik, ninemle dedemi de kurtardık." dedi.

Binalarının yana eğildiğini anlatan Akbulut, evlerinin eğlencesi olan ve o gün kaybolan kediyi matematik öğretmeni Yahya Daloğlu'nun yavruyken hediye ettiğini, özenle bakarak büyüttüklerini dile getirdi.

Akbulut, ilk sarsıntıda babasının evin kapısını açtığında kedinin çıkmış olabileceğini belirterek, "36 gün boyunca kedimi bulmaya çalıştık. Evden bazı eşyalarımızı almak için gittiğimizde, günlerce aradığımız kedi kapıdan girerek miyavlayıp bana doğru koştu. Hemen sarıldım, getirdim. Konteynerde yine ranzada yatıyor, sokağın maskotu oldu, herkes çok seviyor." diye konuştu.

- Hayatını kaybeden öğretmenin hatırası oldu

Akbulut'un babası beden eğitimi öğretmeni Mehmet Kadir Akbulut ise kediyi uzun süre göremeyince umutlarını kaybettiklerini ancak dönünce mutlu olduklarını dile getirdi.

Kedinin bir yıldır kendilerinde olduğunu anlatan Akbulut, "Öğretmen arkadaşımız kediyi kızıma hediye etmişti. Hem öğretmen arkadaşım hem de kedinin annesi ve diğer yavrular depremde öldü. Kedimiz hocamızdan bize hatıra kaldı. Depremden önce kızımın odasında olur, ranzasında uyurdu." ifadesini kullandı.

Konteynerinde dolaşan kediyi seven 67 yaşındaki Fatma Akbulut ise evlerinin yıkıldığını, her şeylerini kaybettiklerini, kedi severek teselli bulduklarını kaydetti.

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