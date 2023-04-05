Gönüllü taraftarlar kendi acılarına rağmen depremzedeler için mutfakta

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HATAY (AA) - FERDİ UZUN/MEHMET ÇALIK - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden Fenerbahçeli taraftarlar, kendi acılarına rağmen depremin ilk günlerinde geldikleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde afetzedeler için yemek pişiriyor.

Gaziantep'te oto galerici Ömer Yıldız, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere yaşadığı şehirde yakalandı.

Yıldız, "asrın felaketi"nde yakınlarını kaybetmesine rağmen, depremlerin ilk haftasında hasarın en fazla olduğu illerden Hatay'a geldi.

Daha önce aşçılık da yapan Yıldız, "Genç Fenerbahçeliler" taraftar grubunun Kırıkhan'da kurduğu aşevine geçti.

Burada ilk etapta çadırların kurulmasına yardım eden Yıldız, şimdi ise depremzedeler için sahur ve iftar olmak üzere günde iki öğün yemek pişiriyor.

- "1300 kişilik yemek yapıyorum"

Yıldız AA muhabirine, depremzedelere destek için 2 yıl önce bıraktığı aşçılığa geri döndüğünü belirtti.

"Yeter ki devletimiz, milletimiz sağ olsun. Yorgunuz ama elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gaziantep'ten geldim. 47 gündür buradayım. İlk geldiğimde 500 kişiyle başladım, şimdi 1300 kişilik yemek yapıyorum." diyen Yıldız, depremzedelere gönüllü olarak bu hizmeti sunmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Yıldız, sadece çadır kentten değil, dışarıdan da hazırladığı yemekleri yemeye gelenlerin olduğunu, bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

- "Milletimiz için canla başla mücadele ediyoruz"

Şanlıurfa'dan gelen ve aşçı yardımcısı olarak çalışan Mustafa Kaplan da yakınlarını kaybetmenin üzüntüsüyle Hatay'a yardıma koştuğunu anlattı.

İnsanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kaplan, "Bizim de can kayıplarımız oldu ama vatanımız ve milletimiz için burada hizmet veriyoruz. Duygularım çok karışık. Yorgunluk, uykusuzluk var ama milletimiz için canla başla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Mardin'deki Kızıltepe Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkan Yardımcısı Yusuf İbrahimoğlu da depremin ilk günlerinden itibaren taraftar grupları olarak sahada olduklarını söyledi.

Depremzedelere destek olmak için çalıştıklarını belirten İbrahimoğlu, ihtiyaç olduğu müddetçe burada kalmaya devam edeceklerini kaydetti.​​​​​​​

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