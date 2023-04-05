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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürünü tarlada kalan depremzede çiftçilerin yardımına gönüllüler koşuyor

AA

Ürünü tarlada kalan depremzede çiftçilerin yardımına gönüllüler koşuyor

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ/AYŞE YILDIZ - Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da farklı mesleklerden bir araya gelen gönüllüler, zor durumda kalan çiftçilerin ürünlerini toplayıp, hayırseverlerin desteğiyle satın alarak afetzedelere ulaştırıyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde depremlerde yakınlarını kaybeden, yaralanan bazı üreticiler, tarlasında ve serasında yetiştirdiği ürünleri hasat edemedi.

Bunun üzerine dayanışma örneği sergilenerek yakınlarını, evlerini depremde kaybetmelerine rağmen aralarında öğretmen, biyolog, psikolog ve belediye personelinin de bulunduğu 35 kişilik gönüllü yardım ekibi kuruldu.

Gönüllüler, deprem nedeniyle yakınlarını kaybeden ya da enkazdan yaralı çıktığı için tarlasıyla ilgilenemeyen afetzedelerin yardımına koştu.

Günlük işlerinden arta kalan zamanlarda, irtibat kurdukları muhtarlar aracılığıyla çiftçilere ulaşan gönüllüler, üreticinin tarla ve seralarındaki ürünü hasat ediyor.

Kasalara doldurdukları domates, biber, pazı, marul, muz, narenciye başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyveler, hayırseverlerin gönderdiği parayla satın alınarak, Hatay Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçlarla ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılıyor.

Toplanan bazı meyveler de çadırlarda eğitim alan öğrencilere dağıtılıyor.

Bu kapsamda, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'ndeki tarlada ve serada gönüllüler yeşillik ve sebzeleri hasat ederek, çadır ve konteynerlerde yaşayan depremzedelere götürdü.

- "Acılarını paylaşıyoruz"

Gönüllülerden tarih öğretmeni Sinem Kayıkçı, AA muhabirine, depremde 17 yakınını kaybettiğini, acılarına rağmen zor durumda kalan üreticinin yardımına koştuklarını söyledi.

Gittikleri mahallelerde 10'ar, 20'şer kişilik gruplarla üreticilerin tarlasına girdiklerini anlatan Kayıkçı, "Dertlerini dinliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Sonra ürünlerini topluyoruz, yardımseverlerin parasıyla ödeme yaparak, ürünleri satın alıyoruz. Bu ürünleri depremzedelere dağıtıyoruz." dedi.

Kayıkçı, acıların paylaşarak azalacağını ifade ederek, çiftçilere ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Üretimin devam etmesinin çiftçilerin bölgelerde yaşamlarını sürdürmesi için önemli olduğuna işaret eden Kayıkçı, şöyle konuştu:

"Grubu oluşturduğumuzdan bu yana yardımseverlerden yaklaşık 60 bin lira destek geldi. Bununla 12 mahallede üretim yapan çiftçinin ürününü toplayarak, satın aldık. Bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmamız üreticiyi de memnun ediyor."

Belediye personeli Yusuf Çağrı Güleroğlu da hayırseverlerle zorda kalan üretici ve depremzedeler arasında köprü olmaya çalıştıklarını söyledi.

Büyük kayıpların olmasına rağmen hayatın devam ettiğini aktaran Güleroğlu, "İşlerimizden geri kalan zamanda bir araya gelerek üreticilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Hem ürünümü sattım hem parasını kazandım"

Çiftçilerden Sıtkı Yiğitbaş, kardeşini ve bazı yakınlarını depremde kaybettiğinden serasında yetiştirdiği domatesleri hasat etmeye ve satmaya vakit bulamadığını anlattı.

Tarlada heba olmaya başlayan ürünlerinin gönüllüler sayesinde tüketiciye gittiğini belirten Yiğitbaş, "En iyi domatesi ektim ama seram depremden zarar gördü. Muhtar aracılığıyla bu arkadaşlar geldi, sağ olsunlar ürünlerimi satın aldılar. Ürünleri satacak yer yoktu, herkes mağdur çadırlarda. Ürünümü sattım para kazandım." ifadesini kullandı.


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