Depremden etkilenen Antakya'daki evlerde gece tek bir ışık yanmıyor

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HATAY (AA) - EDA ÖZDENER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan Antakya, gündüzleri nispeten kalabalık olsa da akşamları afetzedelerin konteyner ve çadır kentlere çekilmesiyle "hayalet şehre" dönüyor.

Hiçbir evin ışığının yanmadığı şehir merkezinde, akşamları ortalığı sadece bazı caddelerdeki sokak lambaları aydınlatıyor.

Karanlığın ve ıssızlığın hakim olduğu cadde ve sokaklar ile konutların güvenliğini ise sürekli devriye gezen Mehmetçik sağlıyor.

Mehmetçik, şehirdeki merkezi noktalar ile tarihi mekanlarda da 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Bolu'daki 2. Komando Tugayı'nda görevli tabur komutanı, Antakya merkez ve Harbiye Mahallesi'nde asayiş ve emniyeti sağlamak için gece gündüz devriye görevi icra ettiklerini söyledi.

Tabur komutanı, depremin ardından arama kurtarma, çadır, çadır kent kurma, gelen yardımları depremzedelere ulaştırma, acil ihtiyaçları giderme, köylere ve ulaşılamayan yerlere yardımları götürmek için çalıştıklarını ifade etti.

- "Askerimizden Allah razı olsun"

Depremzede Arzu Çobanoğlu, hasar gören evlerine giremediklerini ve çadırda yaşadıklarını söyledi.

Evlerinden uzak olsalar da gözlerinin arkada kalmadığını belirten Çobanoğlu, "Hatay karanlık. Askerimizden Allah razı olsun, onlar olmasaydı sıkıntı yaşardık. Hep devriye geziyor. Bize her konuda destek oluyorlar." diye konuştu.

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