Okul kampüsünde kurulan sahra hastanesi tam teşekküllü tesise dönüştü

HATAY (AA) - SERKAN AVCI/KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da, Defne ilçesindeki okulun kampüsünde çadır ve konteynerlerden oluşturulan sahra hastanesi, çeşitli hizmet alanları ve teknik donanımı sayesinde tam teşekküllü tedavi imkanı sunuyor.

Turunçlu Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Şehit Hakan Üçyıldız İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesinde çadır ve konteynerlerden kurulumu yapılarak Sağlık Bakanlığına devredilen tesis, "Defne Sahra Hastanesi" adıyla 13 Mart'ta hasta kabulüne başladı.

Dahiliye, ortopedi, genel cerrahi, enfeksiyon hastalıkları, kadın doğum, çocuk ve dermatoloji branşlarında poliklinik hizmeti verilen hastanede, 10 uzman hekim, 2 pratisyen, 10 hemşire ve 2 ebe olmak üzere 50 sağlık personeli görev yapıyor.

Acil servis, ameliyathane, laboratuvar, yoğun bakım, kan merkezi, doğumhane, eczane ve röntgen odasıyla tam teşekküllü tedavi imkanı sunan sağlık tesisi, yaraların hızla sarılmasında etkin rol oynuyor.

Defne Sahra Hastanesi, 34 yatak kapasiteyle 7/24 esasına göre kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Hastanenin Başhekimi Dr. İmadettin Alpay Özkaya, AA muhabirine, depremlerin büyük yıkımlara yol açtığı Hatay'da sağlık tesislerinin de felaketten etkilendiğini söyledi.

Sağlık alanındaki ihtiyaçlara yönelik önemli adımlar atıldığını dile getiren Özkaya, Defne Sahra Hastanesi'nin bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

- "Günlük ortalama 150 depremzedeyi tedavi ediyoruz"

Özkaya, tam donanımlı hastanede eksiksiz hizmet vermeye gayret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Hastanemizde günlük ortalama 150 depremzedeyi tedavi ediyoruz. Önemli bir husus olan e-Reçete Sistemi'ni kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızın desteklediği eczanemizden bedelsiz olarak hastalarımız için reçetelerimiz üzerinden ilaç temin edebiliyoruz. Kronik rahatsızlıkları olan, sağlık hizmetini almakta ve ilaçlarını tedarik etmekte zorlanan hastalarımız, sahra hastanesinin eczanesi sayesinde bu hizmete ulaşabiliyor."

- "Sahra hastanesinin çok üzerinde bir donanımla hizmet verebiliyoruz"

Hastanenin sahip olduğu imkanlar sayesinde depremzedelerin hızlıca tedavi edildiğine dikkati çeken Özkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Acil vakalarda anında ve hızlı müdahale esastır. Bu yapılmadığı takdirde hastamızın hayatının kaybına kadar gidebilecek sorunlara yol açabilir. Tam teşekkülü hastane, kayıp oranını minimize etmek demektir. Sahra hastanesinin çok üzerinde bir donanımla bu hizmeti verebiliyoruz. Ne şartta olursa olsun, hastamızın elini bize uzatmış olması sağlık hizmetini sonuna kadar alması için yeterlidir."

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