Türk Kızılay, Hatay'da 193 depremzede esnafa takım çantası dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay, Hatay'da 193 depremzede esnafa takım çantası dağıttı

AA

Türk Kızılay, Hatay'da 193 depremzede esnafa takım çantası dağıttı

HATAY (AA) - Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerleri yıkılan esnafa takım çantası hediye etti.

Türk Kızılay ile Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerler Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED) işbirliğinde hazırlanan ve yaklaşık 100 parça malzemenin yer aldığı çantalar, elektrikçi, elektronikçi, saatçi ve cep telefonu tamircisi 193 esnafa ulaştırıldı.

Antakya ilçesi minibüs garajındaki dağıtım töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, depremzedelere gıda yardımlarının yanı sıra onların tekrar hayata tutunmaları için çalışmalar da yaptıklarını söyledi.

Altan, mülki amirler ve esnaf odalarıyla görüşmelerinin ardından küçük esnafın desteklenmesi için proje başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk olarak bunu Hatay Antakya'dan başlattık. 193 elektrikçi elektronikçi esnafına takım çantası yaptık. İnsanlarımız esnaf ama tüm dükkanları yıkıldı, malzemeleri enkaz altında kaldı. Ellerinde bir altın bilezik vardı, bu kırıldı. Bu altın bileziğin yenisini takıp, 'Arkadaş sen hayatına devam et, hayatını el emeği alın terinle kendi kendine kazan' düşüncesiyle bunu oluşturduk. Burada başladık ilk önce, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bunu uygulayacağız. Peşinden diğer illerimize de bağışçılarımızın destekleri doğrultusunda diğer mesleklere de yaygınlaştırarak bu çalışmayı genişleteceğiz."

İbrahim Altan, çantaların çoğunluğu bağışlarla tedarik edilen malzemelerle hazırlandığını, projeye katkı beklediklerini ifade etti.

- "İnşallah Hatay'ı ayağa kaldıracağız"

TETESFED Genel Başkan Vekili ve Hatay Elektronikçiler Odası Başkanı Adnan Taşçıoğlu da depremlerde kentteki iş yerlerinin çok büyük zarar gördüğünü aktardı.

Yıkıma rağmen esnafın memleketini bırakmayacağını vurgulayan Taşçıoğlu, mesleklerini devam ettirebilmeleri için federasyon ve Türk Kızılay işbirliğiyle esnafa destek vermek için hazırlık yaptıklarını anlattı.

Takım çantalarına esnafın ihtiyacı olan malzemelerin konulduğunu belirten Taşçıoğlu, "Bunların hepsini Hatay'daki esnaf arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Bütün esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Hatay bizim canımız, kanımız, şahsi meselemiz. Biz hiçbir zaman Hatay'ı terk etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Taşçıoğlu, çantaların hazırlanmasına katkı verenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Okul kampüsünde kurulan sahra hastanesi tam teşekküllü tesise dönüştü
YEREL HABERLER Okul kampüsünde kurulan sahra hastanesi tam ...
Hatay'da marketleriyle evleri yıkılan anne ve oğlu tezgahta satış yapıyor
YEREL HABERLER Hatay'da marketleriyle evleri yıkılan anne ve oğlu ...
Afet gemisi öğrencilere okul oldu
YEREL HABERLER Afet gemisi öğrencilere okul oldu
Yeni evlenen doktor çift Hatay'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Yeni evlenen doktor çift Hatay'da depremzedeleri ...
Depremden etkilenen Antakya'daki evlerde gece tek bir ışık yanmıyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Antakya'daki evlerde gece tek bir ...
Ürünü tarlada kalan depremzede çiftçilerin yardımına gönüllüler koşuyor
YEREL HABERLER Ürünü tarlada kalan depremzede çiftçilerin yardımına ...
Gönüllü taraftarlar kendi acılarına rağmen depremzedeler için mutfakta
YEREL HABERLER Gönüllü taraftarlar kendi acılarına rağmen ...
Depremden 36 gün sonra bulduğu "Mia" adlı kedisine konteyner kentte bakıyor
YEREL HABERLER Depremden 36 gün sonra bulduğu "Mia" adlı kedisine ...
Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi (3)
YEREL HABERLER Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile ...
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz ...
Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitrakis ile buluştu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitrakis ...
İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ile ortak basın toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç ve İltica ...
Hatay'da yıkılan sitenin yapı müteahhitlerinden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da yıkılan sitenin yapı müteahhitlerinden biri ...
Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi (2)
YEREL HABERLER Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile ...
Deprem stresinden uzaklaşmak için tuttukları balıkları afetzedelerle paylaşıyorlar
YEREL HABERLER Deprem stresinden uzaklaşmak için tuttukları ...
Hatay'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Hatay'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
TBB Başkanı Sağkan: Doğal afetin toplumsal felakete dönüştüğüne tanık olduğumuz süreci yaşadık
YEREL HABERLER TBB Başkanı Sağkan: Doğal afetin toplumsal felakete ...
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ...
Hataylı oto tamirci ekmek teknesini depremzede esnaf arkadaşıyla paylaşıyor
YEREL HABERLER Hataylı oto tamirci ekmek teknesini depremzede esnaf ...
Ramazanı deprem bölgesinde geçiren şarkıcı Sinan Akçıl'ı afetzedelerin metanetli duruşu etkiliyor:
YEREL HABERLER Ramazanı deprem bölgesinde geçiren şarkıcı Sinan ...
Felçli kocasına çadır kentte fedakarca bakıyor
YEREL HABERLER Felçli kocasına çadır kentte fedakarca bakıyor
Günlerdir nöbet tuttuğu enkazda annesiyle son görüntülerinin yer aldığı telefonunu buldu
YEREL HABERLER Günlerdir nöbet tuttuğu enkazda annesiyle son ...
Alman genç kilometrelerce uzaktan depremzedelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Alman genç kilometrelerce uzaktan depremzedelerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.