Hatay'da çadırkentlerden konteynerlere geçen afetzedeler yaşama umutla sarılıyor

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HATAY (AA) - AYŞE YILDIZ/OKTAY ÖZDEN - Depremin etkilediği Hatay'da sıcak suyundan her öğün yemeğine kadar ihtiyaçların karşılandığı konteynerler, depremzedelerin hayatını kolaylaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürdürülürken, diğer taraftan konteynerler kuruluyor, kalıcı konutlar inşa ediliyor.

Çadır kentlerde kalan afetzedelerin, konteynerlere geçiş süreci devam ediyor. Afetzedeler, içinde sıcak suyu, tuvaleti, banyosu bulunan, her öğün sıcak yemek sunulan konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Bazı çocuklar penceresini süslerken bazı kadınlar, konteynerlerinin önündeki saksılara çiçek dikerek teselli buluyor.

Şu ana kadar 30 yaşam alanında 12 bin 322 konteynerin kurulduğu Hatay'da, 20 bin 274 afetzede konteynerlerde barınıyor.

- "Evimizde bu hizmeti görmedik"

Konteynerde yaşayanlardan Müyesser Tutanç, AA muhabirine, Antakya'daki Aksaray Mahallesi'nde bahçeli evinin depremde çöktüğünü söyledi

Üzerlerine devrilen duvarın altından 70 yaşındaki eşiyle güçlükle çıktıklarını anlatan Tutanç, şunları kaydetti:

"Bizi önce çadıra, sonra buraya yerleştirdiler. Eşim kalp hastası, anjiyo oldu. Yıkılan evimin bahçesinden maydanoz, nane, kekik, soğan, sarımsak kopardım geldim, buraya diktim. Kurduğum bahçeyle teselli buluyorum. Yıkılan evimizden hiçbir şey çıkartamadık. Arkamızda önce Allah sonra devletimiz var. Acımız içimizde ama devletimiz de gerekeni yapıyor, bizimle ilgileniyor. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, orucumuzu tutuyor, namazımızı kılıyoruz. Buna da şükür. Evimizde bu hizmeti görmedik. Yemeğimiz geliyor, sıcak suyumuz var, huzurluyuz şükür."

- "Tatlısından yemeğine her şey veriyorlar"

Afetzedelerden Nuriye Koç da depremde her şeylerini kaybettiklerini, enkazdan çıkarken elinin kırıldığını dile getirdi.

Sıcak yemeklerinin her öğün verildiğini vurgulayan Koç, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Engelli çocuğuma bakıyorum, burada tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. İnşallah yeni evlerimize de kavuşuruz." dedi.

Depremzedelerden Selahattin Çelikkaya da depremden sonra sıcak yuvaya kavuştuklarını belirterek, "Allah'ım bundan daha kötüsünü göstermesin. Eşimle çadırda kalıyorduk, buraya taşındık. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Tatlısından yemeğine her şey veriyorlar. Konteynerde 6 kişi kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Annesiyle 8 saat sonra enkazdan çıkarılan Emine Sümeyye Yalçın da annesinin operasyonlar geçirdiğini, tekerlekli sandalye yardımıyla taşıyabildiğini kaydetti.

Öncesinde çadırda kaldıklarına değinen Yalçın, "Burası yaşamamızı, hayatımızı kolaylaştırdı. Annem sinir felci geçirdiği için yürüyemiyor, ellerini hareket ettiremiyor. Çok şükür tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Sadece burada fizyoterapist hizmeti de olsa bizim için daha kolay olacak." dedi.





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