Hatay'da çadırkentlerden konteynerlere geçen afetzedeler yaşama umutla sarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da çadırkentlerden konteynerlere geçen afetzedeler yaşama umutla sarılıyor

AA

Hatay'da çadırkentlerden konteynerlere geçen afetzedeler yaşama umutla sarılıyor

HATAY (AA) - AYŞE YILDIZ/OKTAY ÖZDEN - Depremin etkilediği Hatay'da sıcak suyundan her öğün yemeğine kadar ihtiyaçların karşılandığı konteynerler, depremzedelerin hayatını kolaylaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürdürülürken, diğer taraftan konteynerler kuruluyor, kalıcı konutlar inşa ediliyor.

Çadır kentlerde kalan afetzedelerin, konteynerlere geçiş süreci devam ediyor. Afetzedeler, içinde sıcak suyu, tuvaleti, banyosu bulunan, her öğün sıcak yemek sunulan konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Bazı çocuklar penceresini süslerken bazı kadınlar, konteynerlerinin önündeki saksılara çiçek dikerek teselli buluyor.

Şu ana kadar 30 yaşam alanında 12 bin 322 konteynerin kurulduğu Hatay'da, 20 bin 274 afetzede konteynerlerde barınıyor.

- "Evimizde bu hizmeti görmedik"

Konteynerde yaşayanlardan Müyesser Tutanç, AA muhabirine, Antakya'daki Aksaray Mahallesi'nde bahçeli evinin depremde çöktüğünü söyledi

Üzerlerine devrilen duvarın altından 70 yaşındaki eşiyle güçlükle çıktıklarını anlatan Tutanç, şunları kaydetti:

"Bizi önce çadıra, sonra buraya yerleştirdiler. Eşim kalp hastası, anjiyo oldu. Yıkılan evimin bahçesinden maydanoz, nane, kekik, soğan, sarımsak kopardım geldim, buraya diktim. Kurduğum bahçeyle teselli buluyorum. Yıkılan evimizden hiçbir şey çıkartamadık. Arkamızda önce Allah sonra devletimiz var. Acımız içimizde ama devletimiz de gerekeni yapıyor, bizimle ilgileniyor. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, orucumuzu tutuyor, namazımızı kılıyoruz. Buna da şükür. Evimizde bu hizmeti görmedik. Yemeğimiz geliyor, sıcak suyumuz var, huzurluyuz şükür."

- "Tatlısından yemeğine her şey veriyorlar"

Afetzedelerden Nuriye Koç da depremde her şeylerini kaybettiklerini, enkazdan çıkarken elinin kırıldığını dile getirdi.

Sıcak yemeklerinin her öğün verildiğini vurgulayan Koç, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Engelli çocuğuma bakıyorum, burada tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. İnşallah yeni evlerimize de kavuşuruz." dedi.

Depremzedelerden Selahattin Çelikkaya da depremden sonra sıcak yuvaya kavuştuklarını belirterek, "Allah'ım bundan daha kötüsünü göstermesin. Eşimle çadırda kalıyorduk, buraya taşındık. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Tatlısından yemeğine her şey veriyorlar. Konteynerde 6 kişi kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Annesiyle 8 saat sonra enkazdan çıkarılan Emine Sümeyye Yalçın da annesinin operasyonlar geçirdiğini, tekerlekli sandalye yardımıyla taşıyabildiğini kaydetti.

Öncesinde çadırda kaldıklarına değinen Yalçın, "Burası yaşamamızı, hayatımızı kolaylaştırdı. Annem sinir felci geçirdiği için yürüyemiyor, ellerini hareket ettiremiyor. Çok şükür tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Sadece burada fizyoterapist hizmeti de olsa bizim için daha kolay olacak." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da yıkık ve acil yıkılacak binalarda enkazın yüzde 49'u kaldırıldı
YEREL HABERLER Hatay'da yıkık ve acil yıkılacak binalarda enkazın ...
Türk Kızılay afet bölgesine 1,5 milyar lira nakdi yardım yapacak
YEREL HABERLER Türk Kızılay afet bölgesine 1,5 milyar lira nakdi ...
Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik depremzedeleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ...
Hataylı depremzede dönerci işine kaldığı yerden çadırda devam ediyor
YEREL HABERLER Hataylı depremzede dönerci işine kaldığı yerden ...
Gönüllü asistan doktorlar depremzedelerin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Gönüllü asistan doktorlar depremzedelerin yaralarını ...
Çadırına "Evim huzurlu benim" yazısı asan depremzededen umut dolu mesajlar
YEREL HABERLER Çadırına "Evim huzurlu benim" yazısı asan ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 56 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 56 ...
Kızılay'dan, Hatay'da mağdur esnafa malzeme desteği
YEREL HABERLER Kızılay'dan, Hatay'da mağdur esnafa malzeme desteği
Türk Kızılay, Hatay'da 193 depremzede esnafa takım çantası dağıttı
YEREL HABERLER Türk Kızılay, Hatay'da 193 depremzede esnafa takım ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Okul kampüsünde kurulan sahra hastanesi tam teşekküllü tesise dönüştü
YEREL HABERLER Okul kampüsünde kurulan sahra hastanesi tam ...
Hatay'da marketleriyle evleri yıkılan anne ve oğlu tezgahta satış yapıyor
YEREL HABERLER Hatay'da marketleriyle evleri yıkılan anne ve oğlu ...
Afet gemisi öğrencilere okul oldu
YEREL HABERLER Afet gemisi öğrencilere okul oldu
Yeni evlenen doktor çift Hatay'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Yeni evlenen doktor çift Hatay'da depremzedeleri ...
Depremden etkilenen Antakya'daki evlerde gece tek bir ışık yanmıyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Antakya'daki evlerde gece tek bir ...
Ürünü tarlada kalan depremzede çiftçilerin yardımına gönüllüler koşuyor
YEREL HABERLER Ürünü tarlada kalan depremzede çiftçilerin yardımına ...
Gönüllü taraftarlar kendi acılarına rağmen depremzedeler için mutfakta
YEREL HABERLER Gönüllü taraftarlar kendi acılarına rağmen ...
Depremden 36 gün sonra bulduğu "Mia" adlı kedisine konteyner kentte bakıyor
YEREL HABERLER Depremden 36 gün sonra bulduğu "Mia" adlı kedisine ...
Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi (3)
YEREL HABERLER Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile ...
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz ...
Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitrakis ile buluştu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitrakis ...
İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis ile ortak basın toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan Göç ve İltica ...
Hatay'da yıkılan sitenin yapı müteahhitlerinden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da yıkılan sitenin yapı müteahhitlerinden biri ...
Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi (2)
YEREL HABERLER Bakan Akar, Hatay'da Yunanistan Savunma Bakanı ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.