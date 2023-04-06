Depremde hayatını kaybeden kızının doğum gününde evin enkazında hatıra aradı

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HATAY (AA) - AYŞE YILDIZ / OKTAY ÖZDEN - Depremin ağır etkilediği Hatay'da evi yıkılan 58 yaşındaki Kıymet Yüksel, kendisi için çok zor olsa da hayatını kaybeden kızının doğum gününde bir hatıra bulabilme umuduyla enkazın başından ayrılmıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyor.

Afetzedeler, kaybettikleri sevdiklerinden geriye kalan bir hatıra bulabilmek için iş makinelerinin çalışma yaptığı alanları kontrol ediyor.

Enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekleyişini sürdüren depremzedelerden kimisi doğum günü olan kızından kimisi de dedesinden kalan köstekli saati ve diğer hatıraları bulmaya çalışıyor.

- Kızının doğum gününde acısı katlandı

Enkaz alanında bekleyenlerden 58 yaşındaki Kıymet Yüksel, AA muhabirine, kızı Kübra ve iki torununu kaybettiği depremin ardından enkaz yığınlarının başından ayrılamadığını söyledi.

Her şeylerini kaybettiklerini aktaran Yüksel, şöyle konuştu:

"Ben onları düşünmekten evime gidemiyorum. Hem canım hem malım gitti. Allah kimseye bunu yaşatmasın. 40 yıllık emeğim bir gecede gitti. 4 kızım var, hepsine ayrı ayrı çeyiz yapmıştım. Evli olan kızımın ve iki çocuğunun depremde hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyorum. Diğer üç kızım İstanbul'da, hepsine yıllarca biriktirdiğim emeğimle çeyiz yapıp, üzerine isimlerini yazmıştım. Bugün yavrumun doğum günüydü, ondan buradan ayrılamıyorum. Bir umut belki bir hatırası çıkar diye bekliyorum. Allah kimseye yaşatmasın."

- "Bir haftadır enkazda bekliyorum"

Emekli öğretmen 67 yaşındaki Cuma Yüksel ise enkazdan 4 saat sonra çıkarıldığını, 40 yıl görev yaptığı okulunun yıkılmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Zor bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Yüksel, "Dedemden hediye köstekli saatim enkazda kaldı. 1968'de hacdan getirmişti, bana hediye etmişti. Manevi değeri büyük. Enkazda kaldı, bulamadık. Saati bulmak için İstanbul'da çocuklarımın yanından geri geldim. Bir haftadır enkazda bekliyorum. Kurmalı köstekli saatti, benim için çok değerliydi. Umarım bulabiliriz." ifadesini kullandı.

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