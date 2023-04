Kırıkhan'da depremzedelerin bayramı geçici konutlarda karşılaması için çalışmalar sürüyor

HATAY (AA) - EDA ÖZDENER - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde inşası süren geçici barınma merkezinde, 504 konuttan Ramazan Bayramı öncesi tamamlanması planlanan 252'sine depremzede ailelerin yerleştirileceğini söyledi.



Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin merkezi Kahramanmaraş olsa da en büyük yıkımın Hatay'da görüldüğünü ifade etti.



Hataylıların büyük kayıplar yaşadığına, düzenlerinin bozulduğuna işaret eden Yayman, "İnsanlarımızı geri getiremeyiz ama bundan sonra yeni bir Kırıkhan, yeni bir Hatay kurmak suretiyle şehrimizi ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Yayman, kentte atılan her temelin, yapılan her bir konteynerin, başlayan her bir inşaatın umutları büyüttüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Geleceğe daha umutla bakıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın sözü bizim için çok çok önemli. 'Bir yıl içinde bu konutları vereceğiz' demesi bizim de geleceğe dair umudumuzu arttıran gelişmeler. Burada bir taraftan konteynerlerin kurulması, bir taraftan kalıcı konutların oluşturulması, diğer taraftan yeni kurulacak şehrin temellerinin atılması devam ediyor. Kırıkhan ilçemizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından geçici barınma merkezi yapılıyor. Bayramdan önce insanlar yerleşecekler. Burada toplam 504 konut var. Bayramdan önce yaklaşık 252'sine depremzedeleri yerleştirmiş olacağız. Adı geçici ama aslında bu evler konteynere göre daha kalıcı, daha bir ev psikolojisini verebilecek yerler. Tuğladan yapılan bu evler küçük, butik bir daire gibi. Bunları yapmaya devam edeceğiz."

Yayman, şehrin birçok noktasında da konteynerler yapıldığını anlatarak, depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hataylıların büyük acılar yaşadığına dikkati çeken Yayman, "Acılarımızı başkalarının acılarını paylaşmak suretiyle unutmaya çalışıyoruz. İyilik yapmanın insanı iyileştiren bir tarafı var. Biz de çalışmaya, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmeye, acılarını bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Önümüzdeki bir ay içinde tüm çadırları kaldıracağız"

Yayman, Ramazan Bayramı'ndan önce çadırlardaki depremzedelerin önemli bir kısmını konteynerlere yerleştirmeyi planladıklarını belirtti.

"Önümüzdeki bir ay içinde inşallah tüm çadırları kaldıracağız ve vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız. Bir taraftan altyapı çalışmaları öbür taraftan konteyner imalatı eş zamanlı devam ediyor. En büyük sorun konteyner imalatında. Konteynerlerin imalatında gecikmeler yaşandığı için vatandaşlarımızın hızlı bir biçimde naklini maalesef yapamıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde artık konteynerler de daha hızlı bir biçimde imal edilecek ve vatandaşlarımızı en azından içinde elektriği, suyu olan, bir ev havası veren konteynerlere yerleştireceğiz." ifadelerini kullanan Yayman, bir yıl içinde de Kırıkhan'da, Antakya'da evleri de tamamlamış olacaklarını kaydetti.

Antakya'nın, Hatay'ın bölge için önemine değinen Yayman, bu şehri yeniden ayağa kaldırarak, eski ihtişamlı, güzel günlerine beraberce kavuşturacaklarını belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.