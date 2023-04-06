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Türkiye'de dil eğitimi alan Afrikalı 3 arkadaş, Hatay'daki depremzedelere desteğe koştu

AA

Türkiye'de dil eğitimi alan Afrikalı 3 arkadaş, Hatay'daki depremzedelere desteğe koştu

HATAY (AA) - FERDİ UZUN - MEHMET ÇALIK - Türkiye'de üniversite sınavlarına hazırlanan Burkina Fasolu 3 arkadaş, Türkiye'ye minnet borcunu ödemek için Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Hatay'da gönüllü olarak çalışmalara destek veriyor.

Ahmet Tall (23), Abdulhamidu Dicko (21) ve İbrahim Kabore (20), lise öğrenimlerini tamamladıktan sonra daha iyi bir eğitim almak için Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

Bölgede faaliyet gösteren bir vakıf aracılığıyla Türkiye'ye gelen Afrikalı arkadaşlar, 2 yıl önce İstanbul'a yerleşti.

Burada Türkçe eğitimi alan Tall, Dicko ve Kabore, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından üniversite sınavlarına girecek.

Üç arkadaş, üniversite eğitimlerinin ardından ülkelerinde çalışmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelen 3 arkadaş, yemek pişirme ve dağıtma çalışmalarında görev alıyor.

- Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorlar

Tall, AA muhabirine, deprem bölgesinde yaşananlara duyarsız kalmamak adına bölgeye geldiklerini söyledi.

Türk halkına yardımcı oldukları için kendisini iyi hissettiğini belirten Tall, "Türkiye'de okuduğumuz için onlara teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'nin vesilesiyle eğitim görüyoruz. Hepimiz İslam kardeşleriyiz. Depremzedelerin hissettiğini biz de hissediyoruz, ondan dolayı deprem bölgesine geldik. Türkiye bize kapılarını açtığından dolayı gelecek zamanda da bizim kalbimizde kalacak." diye konuştu.

- "Minnet borcumdan dolayı yardım ediyorum"

Dicko da Türk halkını "kardeş" gibi gördükleri için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

İnsanlara yardım etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Dicko, şöyle devam etti:

"Evler yıkıldı. Bazı insanlar çok zengindi ama şimdi hiçbir şeyleri yok. Biz de vakıfla yardım etmek için buradayız. Benim param yok, yardımda bulunmak için ama çalışma gücüm var. Onlara yemek veriyoruz, çocuklar gelip oynuyorlar. Biz kardeşiz çünkü kardeşten birine bir şey olursa onlara yardım etmek gerekiyor. Türkiye bize yardım etti, Afrika'dan buraya geldik. Misafir gibiyiz. Onun için depremde çok üzüldüm. Ben de çalışmak için buraya geldim. Türkiye'ye minnet borcumdan dolayı yardım ediyorum. Ben bunu bir borç gibi görüyorum çünkü Türkiye'ye bana yardım etti, ben de onlara yardım ediyorum."

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