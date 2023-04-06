Depremin vurduğu Hatay Kırıkhan'da "Çarşı Kent" kuruluyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulumu devam eden geçici Çarşı Kent'te son aşamaya gelindi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, depremlerde ilçedeki 60 bin bağımsız bölümden 25 binden fazlasının yıkıldığını veya ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Hayatı normalleştirmek adına ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Yavuz, depremin ilk günlerinden itibaren devletin ve milletin varlığını yanlarında hissettiklerini belirtti.

Yavuz, ilçedeki ticari hayatın da bir an önce normale dönmesi için gayret gösterdiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Biz eğitimi ve ticareti Kırıkhan'da sağladığımız zaman inanıyoruz ki insanlarımız deprem psikolojisinden en iyi motivasyonla çıkacaktır. İlçemizde Çarşı Kent dediğimiz bir alanı oluşturuyoruz. Konteynerden yaklaşık 400 iş yeri olacak. İlçemizde iş yeri yıkık veya ağır hasarlı olan esnafımızı bu alanlara yerleştireceğiz. 5 farklı lokasyonda bu inşatlarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki haftadan itibaren hazır olan iş yerlerimize esnafımızı almaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki Kırıkhan'ımız çok kısa süre içerisinde eskisinden çok daha güçlü birbirine sarılarak kenetlenerek ayağa kalkacak."

Yavuz, el birliğiyle yapılan çalışmalarla Kırıkhan'ın altyapısını daha güçlü şekilde oluşturacaklarını dile getirdi.

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